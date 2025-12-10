< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici opäť oživia Starú tržnicu Regionálne trhy
Každé Vianoce prinesú nového favorita regionálnych trhov.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - Do historického centra Banskej Bystrice sa opäť vracajú regionálne vianočné trhy na Starej tržnici na Námestí Štefana Moysesa. Uskutočnia sa už po štvrtý raz v dvoch predvianočných termínoch, od 11. do 14. decembra a od 18. do 22. decembra a návštevníci tam nájdu remeselníkov a výrobcov z celého Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
„Počas všetkých dní sa na trhoch vystrieda viac ako 50 remeselníkov a výrobcov z BBSK. Návštevníci sa môžu tešiť na poctivé produkty z prírodných surovín, autentické remeselné výrobky a jedinečné vianočné dekorácie, ktoré nesú pečať regiónu. V ponuke budú prírodné šťavy, sirupy, lekváre, vianočné oblátky, voňavé medovníky, medy, gaštanové dobroty, sušené ovocie či domáce müsli. Chýbať nebudú ani adventné vence, sviečky a prírodné esencie, ktoré do domácností prinesú tú pravú sviatočnú atmosféru,“ priblížila Jóbová.
Každé Vianoce prinesú nového favorita regionálnych trhov. Po minulé roky to boli kyjatické hračky, svietniky či medové sviečky v upcyklovanom skle.
„Myslím si, že tento rok zaujmú napríklad drevené ozdoby alebo betlehemy z dielne Janky Majerskej, ktorej výrobky sú držiteľom značky Regionálny produkt Pohronie. Jej práce sú známe precíznym spracovaním a jedinečnou estetikou, čoho dôkazom je aj to, že jej betlehem bol v minulom roku zaradený medzi 300 najkrajších, ktoré boli vystavené vo Vatikáne. Na trhoch budú k videniu i ďalšie betlehemy, adventné svietniky a bohatý výber tradičných dekorácií,“ konštatovala Mária Ursínyová z Rozvojovej agentúry BBSK.
Regionálne vianočné trhy organizuje Rozvojová agentúra BBSK ako súčasť svojich aktivít na podporu lokálnych remeselníkov a producentov. Trhy sú aj priestorom na stretávanie, prepájanie komunít a uchovávanie remeselných tradícií, ktoré sú dôležitou súčasťou identity BBSK.
„Návštevníci si vychutnajú predvianočnú atmosféru, objavia krásu ručne vyrábaných výrobkov a podporia tých, ktorí do svojej práce vkladajú srdce. Radi používame slogan S láskou vyrábané, s láskou darované,“ dodala Ursínyová.
„Počas všetkých dní sa na trhoch vystrieda viac ako 50 remeselníkov a výrobcov z BBSK. Návštevníci sa môžu tešiť na poctivé produkty z prírodných surovín, autentické remeselné výrobky a jedinečné vianočné dekorácie, ktoré nesú pečať regiónu. V ponuke budú prírodné šťavy, sirupy, lekváre, vianočné oblátky, voňavé medovníky, medy, gaštanové dobroty, sušené ovocie či domáce müsli. Chýbať nebudú ani adventné vence, sviečky a prírodné esencie, ktoré do domácností prinesú tú pravú sviatočnú atmosféru,“ priblížila Jóbová.
Každé Vianoce prinesú nového favorita regionálnych trhov. Po minulé roky to boli kyjatické hračky, svietniky či medové sviečky v upcyklovanom skle.
„Myslím si, že tento rok zaujmú napríklad drevené ozdoby alebo betlehemy z dielne Janky Majerskej, ktorej výrobky sú držiteľom značky Regionálny produkt Pohronie. Jej práce sú známe precíznym spracovaním a jedinečnou estetikou, čoho dôkazom je aj to, že jej betlehem bol v minulom roku zaradený medzi 300 najkrajších, ktoré boli vystavené vo Vatikáne. Na trhoch budú k videniu i ďalšie betlehemy, adventné svietniky a bohatý výber tradičných dekorácií,“ konštatovala Mária Ursínyová z Rozvojovej agentúry BBSK.
Regionálne vianočné trhy organizuje Rozvojová agentúra BBSK ako súčasť svojich aktivít na podporu lokálnych remeselníkov a producentov. Trhy sú aj priestorom na stretávanie, prepájanie komunít a uchovávanie remeselných tradícií, ktoré sú dôležitou súčasťou identity BBSK.
„Návštevníci si vychutnajú predvianočnú atmosféru, objavia krásu ručne vyrábaných výrobkov a podporia tých, ktorí do svojej práce vkladajú srdce. Radi používame slogan S láskou vyrábané, s láskou darované,“ dodala Ursínyová.