V Banskej Bystrici otvárajú betónový skejtpark i hokejbalové ihrisko

Banská Bystrica 28. marca (TASR) - V Banskej Bystrici v sobotu (29. 3.) ráno oficiálne otvoria nový skejtpark a hokejbalové ihrisko, ktoré samospráva vybudovala na mieste nevyužívaných ihrísk v areáli obchodnej akadémie na Tajovského ulici. Pre krajské mesto ide o prvý betónový skejtpark, nadšenci adrenalínových športov na vhodnú infraštruktúru čakali približne 15 rokov.



„Veľmi ma teší, že komunita skejterov a hokejbalistov po dlhom čase nájde svoj domov. Pôvodný rozpočet bol 740.000 eur, nám sa podarilo cenu ešte o 100.000 eur znížiť súťažou. Ihriská bude prevádzkovať naša spoločnosť Záhradnícke a rekreačné služby,“ skonštatoval na piatkovom brífingu primátor Banskej Bystrice Ján Nosko s tým, že mesto na projekt získalo 520.000 eur z Fondu na podporu športu.



Vhodná infraštruktúra pre nadšencov adrenalínových športov či hokejbalistov v krajskom meste chýbala dlhé roky, problémom bolo nájsť vhodnú lokalitu na umiestnenie takýchto športovísk. „Hokejbalové ihrisko sa postavilo v areáli Základnej školy Golianova v tesnej blízkosti bytových domov. Rovnako skejtpark v minulosti vznikol vo vnútrobloku v Sásovej, nakoniec na základe podnetov od obyvateľov bol zrušený,“ pripomenul prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Nové športoviská mesto nakoniec po dohode s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) vybudovalo v areáli obchodnej akadémie na Tajovského ulici. Okrem skejtparku a hokejbalového ihriska tu pribudlo i oplotenie, osvetlenie či mobiliár. „Zázemie vznikne v budove obchodnej akadémie na prízemí, kde vybudujeme šatne a toalety a vytvoríme tak komplexné zázemie pre tieto športoviská,“ dodal viceprimátor s tým, že BBSK navyše v areáli pripravuje dobudovanie ďalších dvoch multifunkčných ihrísk.



Výstavbu skejtparku a hokejbalového ihriska realizovala spoločnosť Pemax Plus, na projekte spolupracovala aj s firmou, ktorá sa špecializuje na výstavbu betónových prekážok a má i medzinárodné skúsenosti. „Na výstavbu bol použitý špeciálny betón, ktorý sa musel spracovávať ručne, všetky prekážky sú hladené ručne, takže to bola dosť špecifická činnosť,“ priblížil konateľ spoločnosti Michal Hrnčár.



Novú športovú infraštruktúru vítajú najmä samotní športovci. „Naša komunita je dnes o niečo menšia, aj pre podmienky, ktoré dlhé roky neboli. Mnohí odišli do zahraničia, mnohí odišli z mesta,“ skonštatoval predseda občianskeho združenia Bystrická skejtová organizácia Ivan Borlok. Dodal však, že skejtpark určite priláka mnoho návštevníkov, v budúcnosti tu plánujú organizovať i rôzne súťaže či workshopy. Hokejbalisti sa zas chcú zamerať na budovanie detskej akadémie, do Banskej Bystrice chcú vrátiť aj mužskú extraligu.