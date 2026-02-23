< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici otvoria miestnosť pre zdravotne znevýhodnených
Autor TASR
Banská Bystrica 23. februára (TASR) - V Banskej Bystrici v piatok (27. 2.) otvoria verejne prístupnú multisenzorickú miestnosť pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Sprístupní priestor na zmyslový rozvoj, relaxáciu a podporu detí aj dospelých. TASR o tom informovala Kristína Homolová z občianskeho združenia Akčné rodiny.
Spresnila, že otvorenie na Kapitulskej 21 sa začne o 14.00 h. Od marca budú v miestnosti dostupné odborné terapie, ktoré budú viesť kvalifikované odborníčky. Zamerajú sa na rozvoj zmyslového vnímania, motoriky, komunikácie a emocionálnej regulácie. „Využívanie priestoru je vhodné najmä u osôb s mentálnym, telesným či viacnásobným postihnutím, autizmom, demenciou alebo poruchami správania,“ objasnila Homolová.
Občianske združenie Akčné rodiny sa venuje pomoci rodinám so zdravotne znevýhodneným členom, prevencii šikany a iných sociálnopatologických javov. Vlani v Banskej Bystrici otvorili rodinné inkluzívne centrum AUTOS. Priestor v ňom nájdu rodiny osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, obete šikany, ale aj každý, kto chce pomôcť alebo pomoc potrebuje.
Centrum AUTOS (autizmus, umenie, terapia, osobnosť, spoločnosť) má bezbariérové priestory v budove Diecézneho centra Jána Pavla II. Záujemcom poskytuje základné sociálne poradenstvo, špeciálno-pedagogické intervencie, doučovanie, semináre či preventívne, inkluzívne a osvetové aktivity.
