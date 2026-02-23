Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Regióny

V Banskej Bystrici otvoria miestnosť pre zdravotne znevýhodnených

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Od marca budú v miestnosti dostupné odborné terapie, ktoré budú viesť kvalifikované odborníčky. Zamerajú sa na rozvoj zmyslového vnímania, motoriky, komunikácie a emocionálnej regulácie.

Autor TASR
Banská Bystrica 23. februára (TASR) - V Banskej Bystrici v piatok (27. 2.) otvoria verejne prístupnú multisenzorickú miestnosť pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Sprístupní priestor na zmyslový rozvoj, relaxáciu a podporu detí aj dospelých. TASR o tom informovala Kristína Homolová z občianskeho združenia Akčné rodiny.

Spresnila, že otvorenie na Kapitulskej 21 sa začne o 14.00 h. Od marca budú v miestnosti dostupné odborné terapie, ktoré budú viesť kvalifikované odborníčky. Zamerajú sa na rozvoj zmyslového vnímania, motoriky, komunikácie a emocionálnej regulácie. „Využívanie priestoru je vhodné najmä u osôb s mentálnym, telesným či viacnásobným postihnutím, autizmom, demenciou alebo poruchami správania,“ objasnila Homolová.

Občianske združenie Akčné rodiny sa venuje pomoci rodinám so zdravotne znevýhodneným členom, prevencii šikany a iných sociálnopatologických javov. Vlani v Banskej Bystrici otvorili rodinné inkluzívne centrum AUTOS. Priestor v ňom nájdu rodiny osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, obete šikany, ale aj každý, kto chce pomôcť alebo pomoc potrebuje.

Centrum AUTOS (autizmus, umenie, terapia, osobnosť, spoločnosť) má bezbariérové priestory v budove Diecézneho centra Jána Pavla II. Záujemcom poskytuje základné sociálne poradenstvo, špeciálno-pedagogické intervencie, doučovanie, semináre či preventívne, inkluzívne a osvetové aktivity.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja