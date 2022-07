V Banskej Bystrici otvorili 16. Európsky olympijský festival mládeže

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) je od nedele na Slovensku realitou. Jeho 16. letnú edíciu, ktorú od 24. do 30. júla hostia Banská Bystrica a okolie, slávnostne otvorili v banskobystrickom Parku pod Múzeom SNP za účasti športovcov a realizačných tímov zo 48 krajín, ako aj ďalších účastníkov a hostí.



Oficiálne otvorenie s kultúrnym programom a zapaľovaním ohňa mieru priblížilo mladým športovcom a návštevníkom olympijského hnutia podstatu tohto športového podujatia. "Po dlhom čakaní a ročnom odklade sme sa dočkali najväčšieho multišportového podujatia v novodobej histórii Slovenska. Vnímame ho ako skvelú príležitosť zviditeľniť prostredníctvom športu našu krásnu krajinu v celej Európe. Športové podujatia v celom svete sú nezaplatiteľnou reklamou pre organizátorskú krajinu," uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.



Slovensko organizuje EYOF v neľahkom období. SOŠV vyvíjal už od roku 2016 veľkú iniciatívu, aby bol Európsky olympijský festival mládeže na Slovensku úspešný. "Museli sme sa vyrovnať s viacerými prekážkami, ktoré nám stáli v ceste. Som presvedčený, že sa ukáže naša slovenská pohostinnosť a schopnosť zorganizovať aj v ťažkých podmienkach významné súťaže a preteky," skonštatoval Siekel.



Po nedeľňajšom slávnostnom otvorení budú od pondelka v srdci Slovenska súťažiť budúce hviezdy svetového športu. "Som rád, že som v jednej z najvášnivejších športových krajín v Európe. Slovensko sa stane piatou krajinou, ktorá bude hostiť zimný aj letný EYOF. Tento týždeň zažiari viac ako dvetisíc budúcich hviezd, ktoré stelesňujú hodnoty dokonalosti, priateľstva a rešpektu v desiatich olympijských športoch. Veľa šťastia všetkým súťažiacim, užite si podujatie a odneste si spomienky, ktoré vám zostanú na celý život," zaželal prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Spyros Capralos.



Banská Bystrica sa mení na mesto plné športu, väčšina účastníkov dorazila počas víkendu do dejiska EYOF, na ktorom sa bude v desiatich športoch - v atletike, bedmintone, basketbale, cestnej cyklistike, džude, hádzanej, plávaní, športovej gymnastike, tenise a volejbale - bojovať o dvanásť desiatok medailových kolekcií. "Ešte dnes mám v živej pamäti ten pocit, keď som stál v roku 2019 v Baku na pódiu pri preberaní vlajky ako pomyselnej štafety a pozýval som mladých športovcov z celej Európy do srdca Slovenska. Vtedy som ešte vôbec netušil, aká dlhá a náročná cesta bude pred nami. Dnes môžem skonštatovať, že to bol náročný beh na dlhé trate cez mnohé prekážky. Napriek viacerým nástrahám sa nám za uplynulé obdobie podarilo zrekonštruovať a obnoviť športovú infraštruktúru, ubytovacie kapacity pre mládež, zapojiť do organizácie stovky ľudí, rozvíjať a propagovať šport v meste i regióne, vďaka čomu môžeme motivovať mladých ľudí k športovaniu," povedal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, ktorý je zároveň aj prezident organizačného výboru.



Na jeho slová nadviazal výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF Banská Bystrica 2022 Peter Hamaj: "Všetko vrátane športovísk je pripravené. Výpravy 48 zúčastnených krajín už pricestovali vrátane jedného športovca z tímu utečencov. Celkový počet členov výprav predstavuje 3328 ľudí, z toho je 2252 športovcov - 1125 chlapcov a 1127 dievčat. Celkovo sme vydali 7369 akreditácií. Najmenšiu výpravu má Monako s trojčlenným zastúpením vrátane dvoch športovcov. Najväčšiu vyslalo Slovensko, tvorí ju 210 členov, z toho 149 športovcov, druhá najväčšia je nemecká s počtom 180 členov."



Na Európsky olympijský festival mládeže v Banskej Bystrici sa nesmierne teší aj jedna z jeho ambasádoriek Danka Barteková. "Pre mňa ako fanúšika olympizmu a štvornásobnú olympioničku to bude určite veľmi emotívne. Cítim obrovskú hrdosť, že podujatie takýchto rozmerov sa organizuje u nás na Slovensku. Pevne verím, že v nás všetkých EYOF zapáli lásku k športu a pripomenie nám, aké dôležité hodnoty pre život sa vďaka nemu môžeme naučiť. Práve pre mladé športové nádeje je olympiáda veľkou výzvou a prelomovým momentom v ich športovej kariére," povedala úspešná strelkyňa a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorá pred necelými dvoma mesiacmi pricestovala s ohňom mieru pre EYOF 2022 z Ríma, sídla EOV.



Okrem Banskej Bystrice budú dejiskami súťaží Zvolen, Detva, Slovenská Ľupča a Badín. Vstup na športoviská bude pre divákov bezplatný.