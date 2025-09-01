< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici otvorili dve triedy pre autistov
Od pondelka do školských lavíc v jednej triede zasadlo šesť žiakov, štyria prváci a dvaja druháci, ďalšia trieda s piatimi žiakmi tvorí mix vyšších ročníkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. septembra (TASR) - V Základnej škole (ZŠ) Pieninská na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová otvorili od nového školského roka dve triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Od pondelka do školských lavíc v jednej triede zasadlo šesť žiakov, štyria prváci a dvaja druháci, ďalšia trieda s piatimi žiakmi tvorí mix vyšších ročníkov. Vyučuje ich špeciálna pedagogička a pomáha pedagogický asistent.
Ako tvrdí primátor Ján Nosko, ide o reakciu na dlhodobý dopyt rodičov po vzdelávaní s podporou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
„Je to krok, ktorým dávame jasne najavo, že v našich školách má miesto každé dieťa. Vytvorili sme priestor, kde budú môcť deti rozvíjať svoje schopnosti a rodičia budú mať istotu, že sú v prostredí, ktoré im rozumie. ZŠ Pieninská potvrdzuje svoju inkluzívnu a citlivú atmosféru a verím, že skúsenosť z tejto školy bude povzbudením i pre ďalšie inštitúcie v našom meste,“ konštatoval Nosko.
Ako zdôraznila riaditeľka ZŠ Pieninská Janka Prísažná, v Banskej Bystrici je veľký dopyt po takýchto triedach. Nemohli uspokojiť všetkých rodičov detí s poruchou autistického spektra, pretože zákon nepovoľuje väčší počet žiakov. Na ich ZŠ nejde o prvý inkluzívny projekt, v škole už 12 rokov funguje trieda pre deti s mentálnym postihnutím variantu A. Škola tiež dlhodobo vytvára rodinné prostredie, nachádza sa v blízkosti prírody a dáva veľký dôraz na svoj environmentálny program.
„Sme Zelená škola, ktorá spája teóriu s praxou a podporuje vzťah k prírode v spolupráci s odborníkmi. Vzdelávanie prispôsobujeme individuálnym potrebám detí, aby rozvíjali svoj potenciál v oblastiach, ktoré ich priťahujú. Podporujeme nadané deti, ktorým dávame výzvy a priestor na sebarealizáciu. Žijeme inklúziou, čo potvrdzuje aj otvorenie dvoch tried pre žiakov s poruchou autistického spektra. V prvom ročníku posilňujeme angličtinu o dve hodiny s konverzáciou a zároveň zavádzame programovanie. Neustále modernizujeme vyučovanie, aby sa žiaci mohli celostne a harmonicky rozvíjať,“ uviedla Prísažná.
Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica nastúpilo v tomto školskom roku 6274 detí, z toho 690 prvákov.
