V Banskej Bystrici pacientom v nemocnici nahradia čeľusť aj zuby

Banská Bystrica 24. apríla (TASR) - Odborníci z Kliniky maxilofaciálnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici vedia pacientom, ktorí prišli o časť tváre, okrem rekonštrukcie čeľusti implantovať už aj zuby. Rekonštrukcie s osádzaním dentálnych implantátov začali v tejto nemocnici vykonávať medzi prvými na Slovensku. Túto novinku, vďaka ktorej sa pacienti môžu zaradiť do bežného života, predstavili v stredu v nemocnici.



Pacientom pri rekonštrukčných výkonoch doteraz na klinike nahrádzali sánku alebo čeľusť mikrovaskulárnym kostným lalokom. Keďže z dôvodu onkologického ochorenia, následkov onkologickej liečby alebo úrazu prišli s kosťou aj o zuby, majú ťažkosti s prijímaním stravy, tekutín, artikuláciou a vôbec so zaradením do spoločnosti.



"Cieľom je u pacientov po rekonštrukčnom výkone zlepšovať kvalitu života po všetkých stránkach, preto sme začali s metódou umiestnenia dentálnych implantátov do transplantovaných kostných lalokov. Vytvárame tak podmienky pre zhotovenie protetických náhrad - protéz, ktoré im umožnia plne obnoviť funkcie, ktoré stratili pri resekcii čeľustí," vysvetlil prednosta kliniky maxilofaciálnej chirurgie Adam Stebel.



"Naša práca je špeciálna ešte v tom, že dentálne implantáty, ktoré umiestňujeme do mikrovaskulárnych lalokov sú menšej veľkosti, ako boli inde doposiaľ používané. Tým šetríme transplantované tkanivá, výkony sú menej invazívne a pacientmi lepšie tolerovateľné," zdôraznil primár kliniky Rastislav Slávik. Krátke dentálne implantáty zavádzajú na klinike ako jediní na Slovensku.



Chirurgická časť, implantácia a modelovanie mäkkých tkanív prebieha na klinike, protetická časť v spolupráci s externým protetikom a laboratóriom. Pacientom vykonávajú náhrady čeľusti a sánky z ich vlastného kostného tkaniva z inej časti tela - lopatky, bedra alebo ihlice predkolenia.



Podľa nemocnice je dnes tento typ ošetrenia zlatým štandardom v svetovej medicíne, na Slovensku liečbu neprepláca zdravotná poisťovňa. Ich pacientom výkon zatiaľ "sponzorujú" z medzinárodnej grantovej štúdie. Pomocnú ruku pri zavádzaní metodiky im podal profesor Rolf Ewers z Viedne, ktorý je koordinátorom štúdie a zároveň má s krátkymi implantátmi dlhoročné skúsenosti.



Maxilofaciálni chirurgovia z Banskej Bystrice majú na konte už 286 autotransplantačných rekonštrukčných výkonov v oblasti hlavy a krku. Zavedenie zubných implantátov vykonali doteraz u 15 pacientov.