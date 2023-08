V Banskej Bystrici po krátkej prestávke opäť premáva turistický vláčik

Banská Bystrica 8. augusta (TASR) – Po niekoľkodňovej prestávke sa od utorka do centra Banskej Bystrice vrátil turistický vláčik Neusohl Express. Začal premávať ešte koncom júna, ale pre technické vylepšenia i dodržanie zákonných povinností bola jeho premávka dočasne pozastavená.



"Naším zámerom bolo sprevádzkovať atrakciu na začiatku letnej turistickej sezóny. Faktom je, že zatiaľ čo v okolitých štátoch môže mať súprava – vláčik a dva vozne spoločné EČV, na Slovensku musí mať každý jeden vozeň svoje vlastné. Z tohto dôvodu vláčik dočasne jazdil na špeciálnych EČV. Od začiatku sme intenzívne komunikovali priamo cez výrobcu s maďarským ministerstvom dopravy, ktoré nám pridelilo nové VIN čísla. Hoci proces trval pomerne dlho, už nimi disponujeme. Turistický vláčik Neusohl Express je jeden z najmodernejších na Slovensku. Má všetky bezpečnostné certifikáty, čo potvrdila aj absolvovaná kontrola originality," vysvetlil výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pěč.



Novinkou je možnosť platby kartou, ako aj audio sprievodca v slovenskom jazyku. Zahraniční turisti si ho môžu spustiť v štyroch jazykoch, anglickom, nemeckom, maďarskom a poľskom pomocou aplikácie Smartguide.



Ako Pěč dodal, od prvej chvíle, ako sa obľúbená letná turistická atrakcia objavila v uliciach, bol o ňu veľký záujem. Cestujúcim preto pridali jednu jazdu navyše.



Trasa vláčika sa začína pri Hodinovej veži na Námestí SNP, mestský okruh trvá približne 30 minút. Lístky si po novom možno zakúpiť priamo vo vláčiku. V auguste premáva denne od 10.00 do 18.00 h, počas septembra iba cez víkendy a sviatky do 17.00 h. Individuálne skupinové objednávky treba nahlásiť minimálne dva dni vopred.