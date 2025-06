V Banskej Bystrici pokračuje verejný dialóg o polarizácii

Banská Bystrica 12. júna (TASR) - V rámci siete akčného plánovania Agenti koexistencie, ktorej súčasťou je Banská Bystrica už viac ako rok, mesto organizuje workshopy a diskusie zamerané na témy polarizácie. Na deviatom verejnom dialógu v pondelok (16. 6.) privíta renomovaného holandského experta Barta Brandsmana, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam spoločenskej polarizácie. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Polarizácia je v spoločnosti prirodzeným javom a čelia jej aktuálne všetky samosprávy. Ide o fenomén dnešnej doby, ktorý vytvára napätie, je živnou pôdou pre vznik konšpiračných teórií, nenávistných prejavov, hoaxov, deštruktívnej kritiky či kyberšikany v online prostredí.



„Verejný dialóg sa bude venovať polarizácii vo svete ako takom, ale aj v online prostredí, ktorá nás čoraz viac rozdeľuje. Na neformálnu konverzáciu pozývame všetkých, ktorí majú chuť porozprávať sa o tom, ako zvládať narastajúce napätie medzi ‚nami‘ a tými ‚druhými‘. Budeme sa venovať tomu, ako pracovať s polarizáciou a skupinovým myslením my vs. oni,“ uviedla vedúca referátu participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania na magistráte Soňa Kariková.



V kontexte samospráv polarizácia často negatívne pôsobí na vzájomné vzťahy mesta a jeho obyvateľov, spôsobuje ťažkosti vo vzájomnej spolupráci, negatívne ovplyvňuje kvalitu participatívnych procesov a celkovo rozvoj otvoreného spôsobu spravovania.



„Žijeme v rozdelenej spoločnosti, zažívame rôzne situácie, ktoré nás stavajú pred výzvy a majú vplyv aj na naše samosprávy. Téma polarizácie rezonuje všade, preto ma teší, že opäť budeme môcť verejnosti priniesť nové zaujímavé pohľady priamo od odborníka z Holandska,“ dodal primátor Ján Nosko.



Stretnutie s medzinárodne uznávaným odborníkom, filozofom a vyhľadávaným konzultantom Bartom Brandsmanom, ktorý ponúka praktické modely a nástroje na znižovanie spoločenského napätia a budovanie dialógu, sa uskutoční o 18.00 h v jazz klube U Francúza. Dialóg bude v angličtine s prekladom do slovenčiny. Vstup na podujatie je voľný, ale priestor je kapacitne limitovaný.