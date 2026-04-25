V Banskej Bystrici pomáhajú ľuďom z Ukrajiny od prvých dní vojny
Ukrajinci a Ukrajinky začali do Banskej Bystrice vo väčšom počte prichádzať bezprostredne po vypuknutí vojny.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. apríla (TASR) - Aj do Banskej Bystrice, podobne ako do ďalších slovenských miest, začali bezprostredne po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prichádzať ľudia utekajúci pred vojnou. Tri dni po tom, ako Rusi prekročili ukrajinské hranice, vzniklo v meste pod Urpínom Centrum materiálnej pomoci, ktoré začalo s distribúciou materiálnej a potravinovej pomoci. Doposiaľ ich dverami prešlo vyše 17.000 ľudí z Ukrajiny, zmobilizovať tiež dokázali asi štyri stovky dobrovoľníkov. Pre TASR to uviedla Zuzana Janíčková z občianskeho združenia Atrium, do ktorého sa centrum postupom času transformovalo.
„Centrum materiálnej pomoci vzniklo ako reakcia na agresiu Putinovho režimu voči Ukrajine a svoje dvere prvýkrát otvorilo 27. februára 2022. Naším prvotným impulzom bolo podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí museli pre vojnu opustiť svoje domovy. Zároveň sme chceli svoju frustráciu pretaviť do niečoho konštruktívneho a poskytnúť túto možnosť aj ďalším ľuďom, ktorí rovnako cítili strach a obavy a chceli pomôcť,“ spomína Janíčková.
Ukrajinci a Ukrajinky začali do Banskej Bystrice vo väčšom počte prichádzať bezprostredne po vypuknutí vojny. Najmä v prvých týždňoch a mesiacoch sa v spoločnosti zdvihla vlna podpory a solidarity a verejnosť začala do centra prinášať hygienické potreby, jedlo, hračky, neskôr i oblečenie, obuv, potreby pre bábätká, kočíky, školské pomôcky a podobne. V centre, ktoré prvé roky fungovania sídlilo v budove samosprávneho kraja na Komenského ulici, čakali ľudia z Ukrajiny v radoch aj niekoľko hodín.
„Mnohí prišli s malým ruksakom alebo s malým kufrom, cestovnou taškou alebo s igelitkou. To znamená, že sa potrebovali kompletne obliecť a obuť. Bolo veľmi dôležité uvedomiť si, že sa potrebujú obliecť a obuť pekne a dôstojne. Že sa nemôžu obliecť do niečoho, čo ich iba zohreje. Pretože sa v prvom rade potrebovali cítiť plnohodnotnými spoluobčanmi, keďže prišli o všetko,“ poznamenala Janíčková s tým, že postupom času sa potreby ľudí menili, dodnes však do Banskej Bystrice prichádzajú takí, ktorým chýbajú i základné potraviny, obuv či oblečenie.
Dverami banskobystrického centra pomoci prešlo za vyše štyri roky viac ako 17.000 ľudí. Celkovo doposiaľ rozdistribuovali približne 130 ton odevov a tiež potraviny a hygienické potreby za viac ako pol milióna eur. V materiálnej a potravinovej pomoci pokračujú dodnes, a to najmä najzraniteľnejším skupinám ľudí, ktorí museli doma nechať úplne všetko a boli im umelo pretrhnuté rodinné a priateľské podporné siete. „Sú to najmä osamelí seniori, viacdetné rodiny, rodiny so zdravotne znevýhodneným členom, ktoré majú iba jedného živiteľa. A sú to takisto odídenci a ich rodiny, ktorí prišli do nášho kraja prvýkrát počas posledných 30 dní,“ priblížila Janíčková.
Postupom času vlna spolupatričnosti a podpory Ukrajincov na Slovensku klesala, potreby zraniteľných ľudí utekajúcich pred vojnou sa však nezmenšovali. Dobrovoľníci z Banskej Bystrice preto začali pracovať viac s majoritou a ponúkať väčšinovému obyvateľstvu autentický zážitok s odídencami. Z Centra materiálnej pomoci postupne vzniklo OZ Atrium, ktoré dnes sídli v priestoroch na Hornej ulici.
„Dáta a výskumy ukazujú, že väčšina predsudkov, stereotypov a nenávisti vyplýva z nepoznania a z neskúsenosti. Preto sme postupne začali organizovať podujatia, kde sme si získali a vytvorili dôveru so zraniteľnými ľuďmi. Postupne sme prechádzali na podujatia, ktoré prepájali komunity zraniteľných s majoritou a potom sme vytvorili formáty, kde pracujeme vyslovene s majoritou. Ide napríklad o našu spoločenskú hru, ktorá sa volá Sloboda nie je hra a je o šiestich konkrétnych mladých ľuďoch zo šiestich zraniteľných skupín. Prostredníctvom hry si môžu hráči a hráčky priamo vyskúšať prejsť v topánkach týchto zraniteľných ľudí,“ vysvetlila Janíčková.
Občianske združenie má ambíciu byť skutočným banskobystrickým Atriom, miestom, kde sa stretáva zraniteľnosť so slobodou a kde okrem materiálnej pomoci môžu byť ľudia aktívnou súčasťou diskusií, workshopov, umeleckých a kultúrnych aktivít. „Atriom, kde každý človek môže v pozícii dobrovoľníka, darcu, podporovateľa či prijímateľa získať neoceniteľnú skúsenosť. Tešíme sa všetkým prichádzajúcim a srdečne pozývame mladých ľudí, aby prišli zdieľať svoje túžby o budúcnosti,“ dodala Janíčková.
