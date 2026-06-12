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V Banskej Bystrici pre referendum sprístupnia 78 volebných miestností
Do okrskových volebných komisií zasadne zhruba 600 členov, ktorých delegovali politické strany, koalície politických strán alebo petičný výbor za referendum.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. júna (TASR) - V deň referenda, ktoré prezident SR Peter Pellegrini vyhlásil na sobotu 4. júla, bude v Banskej Bystrici od 7.00 do 22.00 h sprístupnených 78 volebných miestností. Do okrskových volebných komisií zasadne zhruba 600 členov, ktorých delegovali politické strany, koalície politických strán alebo petičný výbor za referendum. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Volebné miestnosti sú umiestnené v tých istých objektoch ako počas predošlých volieb okrem miestností, ktoré podliehajú rekonštrukcii. Ide o Základnú školu (ZŠ) Golianova, ktoré sú premiestnené do Materskej školy (MŠ) 9. mája, rovnako aj ZŠ Spojová, ktoré sú premiestnené do MŠ Šalgotarjánska. Týka sa to aj Základnej umeleckej školy J. Cikkera, ktoré sú premiestnené do ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici,“ upozornila Marhefková.
Ako pripomenula, zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môžu občania požiadať matričný úrad a ohlasovňu pobytu o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Svoj záujem je potrebné nahlásiť najneskôr do 3. júla na mestský úrad, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h na telefónnych číslach 048/4330 720; 725; 726. V deň referenda môže volič sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o prenosnú volebnú schránku priamo príslušnú volebnú komisiu.
„Volič, ktorý v deň konania referenda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby tak musí urobiť najneskôr do 3. júla do 15.00 h,“ dodala hovorkyňa. Podrobné informácie nájdu občania na webe mesta.
„Volebné miestnosti sú umiestnené v tých istých objektoch ako počas predošlých volieb okrem miestností, ktoré podliehajú rekonštrukcii. Ide o Základnú školu (ZŠ) Golianova, ktoré sú premiestnené do Materskej školy (MŠ) 9. mája, rovnako aj ZŠ Spojová, ktoré sú premiestnené do MŠ Šalgotarjánska. Týka sa to aj Základnej umeleckej školy J. Cikkera, ktoré sú premiestnené do ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici,“ upozornila Marhefková.
Ako pripomenula, zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môžu občania požiadať matričný úrad a ohlasovňu pobytu o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Svoj záujem je potrebné nahlásiť najneskôr do 3. júla na mestský úrad, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 h na telefónnych číslach 048/4330 720; 725; 726. V deň referenda môže volič sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o prenosnú volebnú schránku priamo príslušnú volebnú komisiu.
„Volič, ktorý v deň konania referenda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby tak musí urobiť najneskôr do 3. júla do 15.00 h,“ dodala hovorkyňa. Podrobné informácie nájdu občania na webe mesta.