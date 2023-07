V Banskej Bystrici pre stavbu cyklomosta využívajú kyvadlovú dopravu

Banská Bystrica 11. júla (TASR) - Výstavba cyklomosta ponad rýchlostnú cestu R1 v Banskej Bystrici prináša dopravné obmedzenia, ktorých súčasťou je aj nevyhnutná výluka prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová s tým, že 11. a 12. júla je pre cestujúcich zabezpečená kyvadlová doprava.



Trasa sa začína od otočky obchodného domu Tesco pozdĺž celej Sládkovičovej ulice popri Banskobystrickom pivovare na Zvolenskú cestu až po predajňu automobilov Hyundai. Interval cestovného poriadku je každú polhodinu v čase od 10.30 do 16.00 h, respektíve v zmysle potrieb zhotoviteľa.



"Opätovne pripomíname i ďalšie obmedzenia. Od dnešného dňa do piatka (14. 7.) žeriav osádza montážne diely cyklomosta ponad Zvolenskú cestu pri predajni Hyundai, čo si vyžiadalo uzatvorenie tohto úseku, Zvolenskej cesty a menšieho mosta ponad Hron. Zároveň bude 13. a 14. júla doprava na R1 presmerovaná do jazdného pásu smer Zvolen, kde bude obojsmerná premávka. V dňoch 17. a 18. júla to bude opačne, do jazdného pásu smer Banská Bystrica. Na uvedené dopravné obmedzenie upozorní dočasné značenie," konštatovala Adamovičová.



Mesto žiada vodičov o trpezlivosť, rešpektovanie a sledovanie prenosného dopravného značenia.