V Banskej Bystrici prebieha kurz o umelej inteligencii

Banská Bystrica 16. januára (TASR) – Akademickí pracovníci z univerzít zo Slovenska, Turecka, Bulharska a Rumunska sa od pondelka zúčastňujú na intenzívnom kurze Úvod do umelej inteligencie (AI) a štatistiky s praktickými príkladmi, ktorý organizuje Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Dozvedia sa na ňom, ako by sa algoritmické modely umelej inteligencie mohli aplikovať vo vzdelávaní a výskume. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie UMB.



"Cieľom kurzu, ktorý potrvá do 18. januára, je zlepšiť ich zručnosti v aplikácii AI a ukázať, ako sú algoritmické modely schopné robiť predpovede, odporúčania alebo rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú reálne alebo virtuálne prostredia. Účastníci majú možnosť pracovať spoločne na praktických aplikáciách, aby si overili, či by mohli spolupracovať na interdisciplinárnych výskumných projektoch," priblížila Straková.



Kurz UMB organizuje v rámci projektu Erasmus+. Partnerstvo štyroch prírodovedne zameraných univerzít vrátane Fakulty prírodných vied UMB si vytýčilo za cieľ prispieť k zvýšeniu povedomia svojich študentov a zamestnancov v oblasti ochrany čistoty ovzdušia a vyzbrojiť ich efektívnymi nástrojmi v boji proti klimatickým zmenám.



"Zámerom spoločného projektu je rozvíjať kompetencie študentov prírodovedných odborov a akademických zamestnancov v používaní pokročilých technológií na spracovanie veľkých dát pomocou metód, ako umelá inteligencia a strojové učenie," zhrnula Straková. Projekt získal podporu v rámci programu EÚ Erasmus+ vo výške 254.056 eur.