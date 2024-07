V Banskej Bystrici predstavia vzácne diela zlatníckeho velikána Libaya

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici otvoria 1. augusta o 16.00 h medzinárodnú výstavu vzácnych klenotov zlatníckeho velikána pod názvom Samuel Libay - majster filigránu. Je výsledkom intenzívnej spolupráce SSM s Umelecko-priemyselným múzeom v Budapešti a vyústením dlhodobých snáh autora a historika Filipa Glocka priniesť výnimočné a atraktívne diela späť do mesta, v ktorom zlatník žil a tvoril. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Libay patrí k významným osobnostiam Banskej Bystrice. Počas svojej zlatníckej kariéry bol majstrom, cechmajstrom, vychoval budúcich zlatníkov a svoju prajnosť prezentoval i v sociálnej oblasti. Svojim dielom úspešne dokazoval nenahraditeľnosť a jedinečnosť ručnej zlatníckej práce aj v období, keď v súťaži s lacnejšou strojovou výrobou už postupne strácala svoje pozície.



"Jeho práce svedčia o poctivej remeselnej príprave, sú dokladom jeho zručnosti, zlatníckeho majstrovstva, ale i schopnosti umeleckého pozorovania. Aj jeho zásluhou sa dostala Banská Bystrica do širšieho európskeho povedomia. Jeho výnimočné diela, ktoré budú prezentované na výstave, sú inšpirované prírodou - roháče, kobylky, muchy a pripomínajú jemnou technikou filigránu krehké japonské umelecké diela," konštatoval kurátor výstavy Glocko.



Libay svoje najpozoruhodnejšie výsledky dosiahol s remeselne náročnými výrobkami zo strieborného filigránu. Technikou podobnou benátskej či bruselskej čipke vyrábal nielen drobné ozdobno-úžitkové predmety ako spony, ihlice, brošne, vinety, schránky, krstné medailóny, ale tiež veľké plastiky a busty.



"Cieľom medzinárodnej výstavy je atraktívnou formou predstaviť po prvýkrát banskobystrickej verejnosti diela výnimočného umelca, ktoré vytvoril v tomto meste a doteraz ich verejnosť nemala možnosť vidieť na Slovensku. Je to pre nás veľká česť spolupracovať na tejto výstave s významným maďarským partnerom a prispievať tak svojou troškou aj k budovaniu našich pozitívnych medzištátnych vzťahov. Diela tohto veľkolepého zlatníckeho majstra tak prvýkrát uvidia nielen Banskobystričania, ale verím, že i návštevníci z celého Slovenska a snáď aj spoza hraníc našej krajiny," doplnil riaditeľ SSM Marcel Pecník.



V rámci piatich samostatných výstavných miestností bude mať návštevník možnosť vidieť najmä jeho tri najvýznamnejšie diela, a to Glabitsov pokál, filigránovu sošku cisára Napoleona I. a filigránovu bustu cisára Františka I.



"V rámci výstavy, ktorá potrvá do 5. januára budúceho roka, bude k dispozícii na zapožičanie sprievodca Zlatnícke zvesti. Návštevník sa z neho dozvie zaujímavosti z pracovného a rodinného života majstra Libaya. Bude si môcť zakúpiť aj katalóg v podobe monografie Samuel Libay - život a dielo banskobystrického zlatníka a novú tematickú publikáciu Zlatníctvo v meste Banská Bystrica v 18. a 19. storočí, ktorej autorom je Filip Glocko," dodala Kurtíková.