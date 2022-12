V Banskej Bystrici pribudlo sedem stojísk s polopodzemnými kontajnermi

Banská Bystrica 22. decembra (TASR) – Na banskobystrickom sídlisku Radvaň pribudlo prvých sedem stojísk s 39 polopodzemnými kontajnermi. Umiestnené sú na Radvanskej, Poľnej a Sládkovičovej ulici, s budovaním ďalších sa začne na jar budúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



S budovaním prvých polopodzemných kontajnerov v meste začala samospráva v polovici novembra, do užívania ich obyvateľom symbolicky odovzdali v utorok (20. 12.). Najbližšie dni budú v predmetných lokalitách k dispozícii staré i nové zberové nádoby, a to najmä pre väčší nápor odpadu počas vianočných sviatkov. K odstráneniu pôvodných kontajnerov dôjde v novom roku.



"Obyvatelia Radvane môžu plnohodnotne využívať moderné a estetické nádoby na zmesový ale aj triedený odpad ako sklo, papier, kovy, tetrapaky či biologicky rozložiteľný odpad. Verím, že zber sa stane efektívnejším aj vzhľadom na to, že kontajnery sú vybavené senzormi naplnenosti, čo v praxi znamená zníženie intenzity zberu i dopravnej zaťaženosti v uliciach," uviedol primátor mesta Ján Nosko. Vývoz zmesového komunálneho odpadu sa v súčasnosti realizuje dva až trikrát týždenne, pri polopodzemných kontajneroch by to malo byť len raz za sedem dní.



Budovanie stojísk s polopodzemnými kontajnermi realizuje samospráva v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá pre mesto zabezpečuje zber a odvoz odpadu. Štyri stojiská sa zatiaľ nachádzajú na Radvanskej ulici, jedno na Poľnej a dve sú umiestnené na Sládkovičovej ulici. V ostatných častiach Radvane, ale i v Kráľovej a na Pršianskej terase, pribudnú ďalšie počas jari. Celkovo pôjde o 171 kusov kontajnerov na 23 stojiskách.