V Banskej Bystrici rozdelili dotácie 300.000 eur medzi 115 projektov

Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Po dvoch rokoch bez poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica sa už v tomto roku mohli organizácie a kluby uchádzať o finančnú podporu. Odborné komisie mestského zastupiteľstva (MsZ) rozdelili dotácie vo výške 300.000 eur medzi 115 projektov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Samospráva dostala celkovo 144 žiadostí od subjektov vykonávajúcich v meste verejnoprospešnú činnosť v oblasti športu, kultúry, vzdelávania, sociálnej oblasti, životného prostredia, cestovného ruchu i práce s mládežou.



„Pridelené dotácie prerozdelili príslušné komisie MsZ na základe vopred stanovených jasných a objektívnych kritérií. Takýto postup je v rámci Slovenska výnimočný, keďže ide o najtransparentnejšie rozdelenie financií, čím sme potvrdili našu filozofiu otvoreného spravovania verejných financií,“ konštatoval druhý viceprimátor Martin Majling.



Dotáciami vo výške 220.000 eur podporí samospráva celkovo 69 projektov zameraných na pravidelnú činnosť športových klubov pracujúcich s mládežou v individuálnych i kolektívnych športoch. Okrem iného ide o podporu športových podujatí, ako i prácu s mládežou v súťažných a nesúťažných odvetviach.



Dotáciu do školstva a na mládežnícke aktivity vo výške 7000 eur rozdelili medzi päť žiadateľov s náučnými projektmi zameranými na holokaust, prírodu či vedu. Do cestovného ruchu ide 10.000 eur na osem projektov, ktoré sa týkajú obľúbených podujatí, a do kultúry na 22 projektov 35.000 eur. Ide o pamätihodnosti a kultúrne podujatia organizované inštitúciami, zbormi, združeniami či súbormi.



Suma 20.000 eur v sociálnej oblasti pomôže ôsmim inštitúciám pomáhajúcim osobám s autizmom, seniorom, zdravotne a sociálne znevýhodneným osobám, ľuďom v krízových životných situáciách a mládeži. Do životného prostredia smeruje 5000 eur a rozdelia si ich tri projekty.



„Hoci sa samosprávy nachádzajú v neľahkej finančnej situácii, našli sme financie na dotačnú podporu, pretože vnímame, že občianske združenia, športové kluby a subjekty vykonávajúce rôzne činnosti v našom meste potrebujú podať pomocnú ruku. Verím, že tento krok prijímatelia dotácií ocenia. Pomôžeme im v udržaní ich činnosti, ale aj realizovať tradičné i nové podujatia a aktivity,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.