V Banskej Bystrici sa ako poslanec vracia exprimátor Peter Gogola
Gogola bude v banskobystrickom zastupiteľstve pôsobiť bez klubovej príslušnosti.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Banskej Bystrici má nového člena. Doterajšieho mestského poslanca Vladimíra Sklenku, ktorý sa vzdal mandátu, v zastupiteľstve nahradil bývalý primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Poslanecký sľub zložil na piatkovom mimoriadnom zasadnutí MsZ.
Gogola bude v banskobystrickom zastupiteľstve pôsobiť bez klubovej príslušnosti. V ostatných komunálnych voľbách v roku 2022 kandidoval ako nezávislý kandidát. Funkciu primátora mesta zastával jedno volebné obdobie v rokoch 2010 až 2014.
