V Banskej Bystrici sa bude konať hudobný festival Klubové povstanie
Autor TASR
Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica po štvrtýkrát zažije hudobný festival Klubové povstanie, ktorý prepája rôzne žánre, ale najmä priestory hudobných klubov v meste. Večerný program bude v piatok 5. decembra hudobnou oslavou slobody a neposlušnosti. TASR o tom informoval koordinátor festivalu Slavomír Sochor s tým, že podujatie sa vracia so zmenami.
Dodal, že sa uskutoční len počas jedného večera, v novom termíne a v menších klubových priestoroch. „Opäť však ponúkne banskobystrickému publiku pestrý hudobný program postavený na známych i celkom nových menách česko-slovenskej klubovej scény,“ objasnil.
Pod Urpín v rámci festivalu zavíta so špeciálnym koncertným setom skladateľka a speváčka Katarzia. Lokálnu premiéru na Klubovom povstaní bude mať sólový projekt Viktora Oriho, ktorý bol viac ako desať rokov frontmanom skupiny Shallov. S projektom vLáska sa do Banskej Bystrice po dlhšom čase vráti aj Marián Slávka, ktorý sa predstaví ako autor invenčných zvukových malieb. Na podujatí bude takisto český gitarista Jakub Šimanský. Svoju festivalovú premiéru budú mať podľa Sochora i nové miestne mená.
Sprievodným programom Klubového povstania bude uvedenie novej knihy o výtvarnom umení vo verejnom priestore Banskej Bystrice s názvom Šiel som po meste a na ulici stálo. Bude mať podobu interaktívnej hudobnej prechádzky. Program bude trvať približne 60 minút a začne sa o 17.30 h v exteriéri Múzea Slovenského národného povstania. Záver bude v Stredoslovenskej galérii na Dolnej ulici.
Festival Klubové povstanie 2025 organizuje občianske združenie Laputa v spolupráci s mestom Banská Bystrica. Všetky aktuálne informácie o podujatí nájdu záujemcovia na sociálnej sieti.
