V Banskej Bystrici sa koná prehliadka amatérskych divadelných súborov
Pre divákov je počas troch dní pripravených šesť predstavení ochotníkov z Banskej Bystrice, Medzibrodu, Dúbravice a Brezna.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. marca (TASR) - V Banskej Bystrici sa v piatok začína prehliadka amatérskych divadelných súborov s názvom Divadlá z regiónu. Pre divákov je počas troch dní pripravených šesť predstavení ochotníkov z Banskej Bystrice, Medzibrodu, Dúbravice a Brezna. TASR o tom informovalo Stredoslovenské osvetové stredisko, ktoré podujatie organizuje.
Prehliadka amatérskych divadelných súborov z regiónu Banskej Bystrice a Brezna je spojením súťaží Karvašova Bystrica a Tajovského divadelné dni. Podujatie sa bude konať od piatka do nedele (15. 3.) v priestoroch Mestského divadla na Hornej ulici a v Divadle Akadémie umení.
Prehliadku Divadlá z regiónu otvára v piatok o 11.00 h Divadelný súbor A. Sládkoviča s inscenáciou Historky utorkovej noci, o 18.21 h ochotníci predstavia adaptáciu Trinástej hodiny od Jána Chalúpku. V sobotu (14. 3.) sa divákom na doskách Divadla Akadémie umení predstavia o 11.00, 14.00 a 18.30 h ochotníci zo Štúdia mladých Divadelného súboru Jána Chalúpku v Brezne, a tiež členovia Divadelného ansámblu Kavíl z Dúbravice a Oddýchnutého divadla v Banskej Bystrici.
Divadelný víkend v Banskej Bystrici ukončí v nedeľu (15. 3.) o 14.00 h Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou Starý zaľúbenec. Plánované nedeľné predstavenie ochotníkov z Brezna s názvom Dvaja? bolo z organizačných dôvodov zrušené. Bližšie informácie o podujatí a jednotlivých predstaveniach sú dostupné na webovej stránke Stredoslovenského osvetového strediska.
