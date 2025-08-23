< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici sa koná prvý ročník Bystrického skejtového pohára
Program prvého ročníka Bystrického skejtového pohára začína v sobotu o 10.00 h registráciou a rozjazdom.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. augusta (TASR) - V Banskej Bystrici sa v sobotu uskutoční prvý ročník Bystrického skejtového pohára. V novovybudovanom skejtparku na Tajovského ulici sa stretnú skejteri z celého Slovenska, celodenné podujatie prinesie pre záujemcov i koncerty a bohatú ponuku sprievodných aktivít. TASR o tom informoval Branislav Blaško z občianskeho združenia (OZ) Bystrická skejtová asociácia.
Blaško priblížil, že komunita skejterov, korčuliarov, kolobežkárov či BMX jazdcov má v Banskej Bystrici dlhoročnú tradíciu. Adrenalínovým športovcom však dlhé roky chýbali vhodné podmienky a priestor na trénovanie. Po vybudovaní nového skejtparku sa situácia mení, OZ Bystrická skejtová asociácia preto prichádza s plnohodnotným skejtovým podujatím.
„Sme radi, že ako OZ Bystrická skejtová asociácia môžeme zorganizovať kvalitné podujatie pre všetkých zástupcov skejtbordingu. Konečne v adekvátnych priestoroch novovybudovaného areálu na Tajovského ulici v Banskej Bystrici,“ poznamenal predseda združenia Ivan Borlok s tým, že ambíciou je vybudovať periodické podujatie plné športu, stretnutí a zábavy, na ktoré sa budú účastníci a hostia celý rok tešiť a budú sa radi vracať.
Program prvého ročníka Bystrického skejtového pohára začína v sobotu o 10.00 h registráciou a rozjazdom. V parku s plochou približne 640 metrov štvorcových a rôznymi druhmi prekážok budú skejteri súťažiť hneď v niekoľkých disciplínach. Okrem klasického Skate Jamu sa diváci môžu tešiť aj na Bowl Session či koncept Best Trick. Borlok priblížil, že na podujatí očakávajú jazdcov z celého Slovenska, medzi nimi aj skejterov patriacich medzi slovenskú elitu.
Návštevníci podujatia sa môžu tešiť aj na rôzne sprievodné aktivity. Vyskúšať si budú môcť balance board, slack line i samotnú jazdu na skejtborde, pripravený bude tiež fingerboard park. Podujatie vo večerných hodinách priamo v skejtparku zavŕšia koncerty kapiel Pivnica, Nä, Fajront a Horse De Combat. Prvý ročník podujatia ukončí afterparty.
OZ Bystrická skejtová asociácia vzniklo v júli 2023. Združenie tvorí komunita skejterov, BMX bikerov a bladerov, ktorí sa snažia zlepšovať podmienky pre tieto športy v Banskej Bystrici.
