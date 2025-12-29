< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici sa koná tradičná plavecká 24-hodinovka
História Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky siaha do roku 1994, pôvodne išlo o akciu so zameraním na športový a pretekársky výkon.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - Na plavárni na Štiavničkách sa v pondelok napoludnie začala tradičná Banskobystrická plavecká 24-hodinovka. Už 27. ročník podujatia bude spojený aj s pokusmi o niekoľko rekordov, ultrabežec Filip Guzma sa navyše počas noci pokúsi zaplávať plavecký polmaratón. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
História Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky siaha do roku 1994, pôvodne išlo o akciu so zameraním na športový a pretekársky výkon. V roku 1997 sa ale podujatie otvorilo aj pre amatérskych plavcov a verejnosť. „Naša myšlienka preplávať 100-metrovú vzdialenosť a sprístupniť v čase konania plaveckej 24-hodinovky plaváreň širokej verejnosti bezplatne platí dodnes,“ uviedol bývalý aktívny športovec a dlhoročný športový redaktor Jozef Ivan.
Návštevníci plavárne v Banskej Bystrici môžu počas trvania podujatia, od pondelka 12.00 h do utorňajšieho (30. 12.) poludnia, využiť 1,5-hodinový vstup zdarma. Každý účastník, ktorý odpláva 100 metrov, navyše dostane i diplom s darčekom. Návštevnícky rekord padol naposledy vlani, kedy bezplatný vstup na plaváreň využilo 3212 ľudí, tradičnú stovku zaplávalo 2299 z nich. Na banskobystrickú plaváreň vtedy zavítali okrem Banskobystričanov aj návštevníci z Francúzska, Ruska, Česka, Kolumbie, Holandska, Kanady, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny, Turecka či Veľkej Británie.
Aktuálny ročník Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky v pondelok napoludnie otvoril primátor Ján Nosko. Úvodných 100 metrov pod vodou na jeden nádych zaplával aj Banskobystričan Matej Majling, ktorý je držiteľom viacerých slovenských rekordov v bazénových disciplínach freedivingu.
„Jeho osobné maximum v statickej apnoe, respektíve zadržaní dychu v úplnom kľude pod vodou je 7 minút a 19 sekúnd. Pred tromi týždňami bol v Sydney súčasťou štafety zloženej z deviatich elitných freediverov z Austrálie, Nového Zélandu a Európy, ktorá sa postarala o Guinnessov svetový rekord, keď počas 24 hodín zaplávali spolu 98 kilometrov pod vodou,“ priblížila vedúca oddelenia športu mestského úradu Jana Bajnoková.
O netradičný športový výkon sa počas podujatia pokúsi aj ultrabežec Filip Guzma. V priestoroch banskobystrickej plavárne bude od 23.00 do 8.00 h plávať plavecký polmaratón s dĺžkou 21,1 kilometra.
História Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky siaha do roku 1994, pôvodne išlo o akciu so zameraním na športový a pretekársky výkon. V roku 1997 sa ale podujatie otvorilo aj pre amatérskych plavcov a verejnosť. „Naša myšlienka preplávať 100-metrovú vzdialenosť a sprístupniť v čase konania plaveckej 24-hodinovky plaváreň širokej verejnosti bezplatne platí dodnes,“ uviedol bývalý aktívny športovec a dlhoročný športový redaktor Jozef Ivan.
Návštevníci plavárne v Banskej Bystrici môžu počas trvania podujatia, od pondelka 12.00 h do utorňajšieho (30. 12.) poludnia, využiť 1,5-hodinový vstup zdarma. Každý účastník, ktorý odpláva 100 metrov, navyše dostane i diplom s darčekom. Návštevnícky rekord padol naposledy vlani, kedy bezplatný vstup na plaváreň využilo 3212 ľudí, tradičnú stovku zaplávalo 2299 z nich. Na banskobystrickú plaváreň vtedy zavítali okrem Banskobystričanov aj návštevníci z Francúzska, Ruska, Česka, Kolumbie, Holandska, Kanady, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny, Turecka či Veľkej Británie.
Aktuálny ročník Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovky v pondelok napoludnie otvoril primátor Ján Nosko. Úvodných 100 metrov pod vodou na jeden nádych zaplával aj Banskobystričan Matej Majling, ktorý je držiteľom viacerých slovenských rekordov v bazénových disciplínach freedivingu.
„Jeho osobné maximum v statickej apnoe, respektíve zadržaní dychu v úplnom kľude pod vodou je 7 minút a 19 sekúnd. Pred tromi týždňami bol v Sydney súčasťou štafety zloženej z deviatich elitných freediverov z Austrálie, Nového Zélandu a Európy, ktorá sa postarala o Guinnessov svetový rekord, keď počas 24 hodín zaplávali spolu 98 kilometrov pod vodou,“ priblížila vedúca oddelenia športu mestského úradu Jana Bajnoková.
O netradičný športový výkon sa počas podujatia pokúsi aj ultrabežec Filip Guzma. V priestoroch banskobystrickej plavárne bude od 23.00 do 8.00 h plávať plavecký polmaratón s dĺžkou 21,1 kilometra.