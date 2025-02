V Banskej Bystrici sa môžu obracať na regionálnu Kanceláriu prezidenta

Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Verejnosť sa od pondelka môže so svojimi podnetmi obracať na regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta (KP) SR v Banskej Bystrici. Sídli na Lazovnej ulici v budove Štátnej vedeckej knižnice. Úradné hodiny pracoviska sú v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h. TASR o tom informoval odbor komunikácie KP SR v Bratislave.



Ako uviedol, na osobné konzultácie bude občanom počas úradných hodín k dispozícii Michal Frič, telefonicky ho v uvedenom čase možno zastihnúť na čísle 048/22 75 570. Banskobystrickú regionálnu prezidentskú kanceláriu je možné kontaktovať aj e-mailom na adrese: kancelariabb@prezident.gov.sk.