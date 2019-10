V Banskej Bystrici sa v piatok začína príležitostný dušičkový trh

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) – V meste pod Urpínom sa v piatok (25. 10.) začína príležitostný trh k blížiacemu sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Na Námestí Štefana Moysesa až do 2. novembra budú predajcovia v čase od 9.00 do 18.00 h ponúkať široký dušičkový sortiment, či už umelé kytice a vence, alebo živé kvety od pestovateľov z rôznych kútov Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.



Rovnako od piatka až do 11. novembra mesto Banská Bystrica pristúpi k dočasnej zmene organizácie dopravy na Ulici A. Matušku.



"Umožní sa tak vjazd motorových vozidiel k rímskokatolíckemu cintorínu od vrchnej brány v období týchto sviatkov. Pre návštevníkov cintorína bude k dispozícii aj dočasné parkovisko s celkovou kapacitou pre 28 vozidiel," konštatovala Mojžišová.