< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici sa začína festival participatívneho divadla
Na festivale sa predstavia aj slovenské divadlá nepodporené Fondom na podporu umenia (FPU) z Bratislavy, Banskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi, Martina či Prešova.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - V Bábkovom divadle na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici sa v utorok začína druhý ročník medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika s názvom EDUFEST. Podujatie, ktoré potrvá do 26. septembra, je rozdelené do štyroch línií a privíta hostí zo Slovenska, Česka i Veľkej Británie. TASR o tom za BDNR informovala Michaela Gádošiová.
Festival participatívneho divadla a rozvoja publika v Banskej Bystrici nadväzuje na odkazy Frankfurtskej deklarácie a Soulskej agendy, ktorých cieľom je venovať pozornosť aplikácii neformálneho vzdelávania umením do života škôl, kultúrnych inštitúcií a rodín. Zámerom festivalu je z pasívnej návštevy divadla vytvoriť aktívne divácke stretnutie.
„Festivalový program je rozdelený do štyroch línií, každá z nich sa venuje vzdelávaniu inej vekovej kategórii. Každý festivalový deň sa konajú workshopy s výnimočnými osobnosťami, lektorkami zo Slovenska, Česka a Veľkej Británie. Umožňujú vyskúšať si vlastnú kreativitu, spoznať rôzne metodiky dramatickej hry, ktoré sa dajú uplatniť v osobnom živote a v praxi,“ priblížilo divadlo.
EDUFEST sa v banskobystrickom bábkovom divadle začína v utorok a stredu (17. 9.) prvou líniou venovanou vzdelávaniu divadlom pre deti predškolského veku. V rámci programu sú pripravené dva workshopy pre pedagógov a pedagogičky materských škôl a prvého stupňa základných škôl a všetkých, ktorí s deťmi v tomto veku pracujú. V ďalších dňoch budú až do 26. septembra nasledovať festivalové línie venované práci s deťmi vo veku do 11 rokov, teenagermi a mladými ľuďmi.
Na festivale sa predstavia aj slovenské divadlá nepodporené Fondom na podporu umenia (FPU) z Bratislavy, Banskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi, Martina či Prešova. „Celkovo na EDUFESTe vystúpi deväť slovenských divadiel. Osem zahraničných lektorov a lektoriek ponúkne kvalitné vzdelávacie workshopy o prepojení jazyka divadla a bežného života,“ priblížili organizátori s tým, že po každom predstavení sa budú konať debaty s tvorcami a publikom.
Podujatie do priestorov divadla prinesie i sprievodný program, a to prezentáciu knihy Juraja Šebestu s názvom Sme divadelníci. Predstavenie divadelného románu pre teenagerov sa uskutoční v stredu 24. septembra. Vyvrcholením festivalu bude v piatok 26. septembra diskusia Politika, umenie a vzdelávanie so Silviou Hroncovou, Bohunkou Koklesovou a Júliusom Barczim.
Festival participatívneho divadla a rozvoja publika v Banskej Bystrici nadväzuje na odkazy Frankfurtskej deklarácie a Soulskej agendy, ktorých cieľom je venovať pozornosť aplikácii neformálneho vzdelávania umením do života škôl, kultúrnych inštitúcií a rodín. Zámerom festivalu je z pasívnej návštevy divadla vytvoriť aktívne divácke stretnutie.
„Festivalový program je rozdelený do štyroch línií, každá z nich sa venuje vzdelávaniu inej vekovej kategórii. Každý festivalový deň sa konajú workshopy s výnimočnými osobnosťami, lektorkami zo Slovenska, Česka a Veľkej Británie. Umožňujú vyskúšať si vlastnú kreativitu, spoznať rôzne metodiky dramatickej hry, ktoré sa dajú uplatniť v osobnom živote a v praxi,“ priblížilo divadlo.
EDUFEST sa v banskobystrickom bábkovom divadle začína v utorok a stredu (17. 9.) prvou líniou venovanou vzdelávaniu divadlom pre deti predškolského veku. V rámci programu sú pripravené dva workshopy pre pedagógov a pedagogičky materských škôl a prvého stupňa základných škôl a všetkých, ktorí s deťmi v tomto veku pracujú. V ďalších dňoch budú až do 26. septembra nasledovať festivalové línie venované práci s deťmi vo veku do 11 rokov, teenagermi a mladými ľuďmi.
Na festivale sa predstavia aj slovenské divadlá nepodporené Fondom na podporu umenia (FPU) z Bratislavy, Banskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi, Martina či Prešova. „Celkovo na EDUFESTe vystúpi deväť slovenských divadiel. Osem zahraničných lektorov a lektoriek ponúkne kvalitné vzdelávacie workshopy o prepojení jazyka divadla a bežného života,“ priblížili organizátori s tým, že po každom predstavení sa budú konať debaty s tvorcami a publikom.
Podujatie do priestorov divadla prinesie i sprievodný program, a to prezentáciu knihy Juraja Šebestu s názvom Sme divadelníci. Predstavenie divadelného románu pre teenagerov sa uskutoční v stredu 24. septembra. Vyvrcholením festivalu bude v piatok 26. septembra diskusia Politika, umenie a vzdelávanie so Silviou Hroncovou, Bohunkou Koklesovou a Júliusom Barczim.