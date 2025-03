V Banskej Bystrici sa začína podujatie Divadlá z regiónu, trvá tri dni

Banská Bystrica 21. marca (TASR) - V Banskej Bystrici sa v piatok začína prehliadka amatérskych divadelných súborov Divadlá z regiónu. Predstavia sa na nej kolektívy z Banskej Bystrice a z Brezna. TASR o tom informoval Dušan Jablonský zo Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) s tým, že v Divadle Akadémie umení bude trvať do nedele (23. 3.).



Dodal, že prvé predstavenie bude v piatok predpoludním, kultúrne podujatie otvorí Divadelný súbor Základnej umeleckej školy v Brezne. V komédii Andreja Opáleného sa mladí divadelníci budú zaoberať tým, prečo je krava Malina obľúbená medzi všetkými obyvateľmi. Večer dostane priestor Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou na motívy povesti o troch zhavranených bratoch. "Dej sa dohráva v ôsmom storočí na území strednej Európy, neďaleko hradiska Bojná v časoch, keď ľudia uctievali prírodu a jej zákony ako niečo nadprirodzené," pripomína osvetové stredisko.



V sobotu (22. 3.) sa divákom predstaví Medzibrodské kočovné divadlo. Inscenácia s názvom Čipkár z autorského pera Tomáša Pohorelca rozpráva príbeh jedného z mnohých medzibrodských čipkárov. Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan z Ráztoky príde s divadelnou hrou Tajomstvo kúpeľov. Písaná je pre diváka, ktorý má rád komédie zo súčasnosti. Dej sa odohráva v malých, takmer rodinných kúpeľoch, ktoré sú na predaj. Divadlo medziBRODway z Medzibrodu zas prichádza s divadelnou hrou My všetci školopovinní. Humornou formou reflektuje veľké okamihy školstva na území Slovenska od čias Márie Terézie až po súčasnosť. V hre je vytvorená autorská hudba, ktorá podfarbuje atmosféru každej doby.



SOS pripomína, že spolupracuje s divadelnými ochotníkmi v regióne. Každoročne pre ne organizuje súťaže, pre deti napríklad My sme malí divadelníci, pre mladých zas Karvašova Bystrica a pre dospelých Tajovského divadelné hry. "Metodicko-inštruktážna činnosť a vzdelávanie, ktoré pre divadelných ochotníkov robíme, prinášajú umiestnenia na súťažných prehliadkach," zdôrazňuje s tým, že viaceré súbory pravidelne reprezentujú región na celoštátnej úrovni.