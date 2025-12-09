< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici sa začína s postupnou výmenou parkovacích automatov
Samospráva v októbri odkúpila existujúce parkovacie automaty v centre mesta do svojho majetku od spoločnosti, ktorá do konca tohto roka prevádzkuje systém plateného parkovania.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. decembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa pripravuje na prevzatie systému plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne. Od 1. januára budúceho roka si ho totiž bude zabezpečovať vo vlastnej réžii ako jediný prevádzkovateľ. Od 10. decembra sa preto začne podľa harmonogramu dodávateľa postupná výmena všetkých parkovacích automatov v centre mesta, v nových schválených parkovacích zónach. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že počas tohto obdobia bude možné uhradiť parkovné dočasne len formou SMS alebo prostredníctvom aplikácie CVAK.
Samospráva v októbri odkúpila existujúce parkovacie automaty v centre mesta do svojho majetku od spoločnosti, ktorá do konca tohto roka prevádzkuje systém plateného parkovania. Na základe spracovaného znaleckého posudku a spoločných rokovaní so spoločnosťou EEI odkúpila z celkového počtu 43 parkovacích automatov 28 kusov vo vyhovujúcom technickom stave. Zvyšných 15 automatov, ktoré sú technicky opotrebované, nahradia nové.
„Od stredy sa začne s postupnou výmenou 15 parkovacích automatov v parkovacej zóne na uliciach Kuzmányho a Švantnerova. Následne sa vymenia parkovacie automaty na Hornej ulici, od hlavnej pobočky Slovenskej pošty až po križovatku s Komenského ulicou. Ako posledné sa vymenia automaty na Námestí Š. Moysesa a v Kapitulskej ulici,“ vysvetlil vedúci oddelenia parkovania a dopravného značenia magistrátu Daniel Dudáš.
Od 16. decembra sa bude pokračovať s aktualizáciou, respektíve upgradom 28 kusov parkovacích automatov vo vyhovujúcom technickom stave.
„Všetky parkovacie automaty budú doplnené o možnosť platby kartou a o klávesnicu s príslušným technickým vybavením pre zabezpečenie platby krátkodobého parkovného na konkrétne EČV. Povinnosťou súčasného prevádzkovateľa je pripraviť automaty so všetkými doplnkami tak, aby mohli od začiatku nového roka slúžiť obyvateľom a návštevníkom na platby za parkovanie,“ konštatoval Dudáš.
Cieľom samosprávy je vymeniť a aktualizovať všetky automaty do 23. decembra. Do 1. januára 2026 budú zariadenia vypnuté, preto bude možné uhradiť parkovné výlučne formou SMS alebo prostredníctvom aplikácie CVAK.
„Požiadame súčasného prevádzkovateľa, aby automaty dočasne označil informáciou, že v danej lokalite je možné zatiaľ využiť len tieto spôsoby úhrady,“ doplnil Dudáš.
Ako dodala Marhefková, súčasťou aktualizácie a výmeny parkovacích automatov je od 15. decembra aj prevzatie databázy a jej integrácia do informačného systému mesta, ktorá môže spôsobiť výpadky v poskytovaní administratívnych služieb aktuálneho správcu.
Samospráva v októbri odkúpila existujúce parkovacie automaty v centre mesta do svojho majetku od spoločnosti, ktorá do konca tohto roka prevádzkuje systém plateného parkovania. Na základe spracovaného znaleckého posudku a spoločných rokovaní so spoločnosťou EEI odkúpila z celkového počtu 43 parkovacích automatov 28 kusov vo vyhovujúcom technickom stave. Zvyšných 15 automatov, ktoré sú technicky opotrebované, nahradia nové.
„Od stredy sa začne s postupnou výmenou 15 parkovacích automatov v parkovacej zóne na uliciach Kuzmányho a Švantnerova. Následne sa vymenia parkovacie automaty na Hornej ulici, od hlavnej pobočky Slovenskej pošty až po križovatku s Komenského ulicou. Ako posledné sa vymenia automaty na Námestí Š. Moysesa a v Kapitulskej ulici,“ vysvetlil vedúci oddelenia parkovania a dopravného značenia magistrátu Daniel Dudáš.
Od 16. decembra sa bude pokračovať s aktualizáciou, respektíve upgradom 28 kusov parkovacích automatov vo vyhovujúcom technickom stave.
„Všetky parkovacie automaty budú doplnené o možnosť platby kartou a o klávesnicu s príslušným technickým vybavením pre zabezpečenie platby krátkodobého parkovného na konkrétne EČV. Povinnosťou súčasného prevádzkovateľa je pripraviť automaty so všetkými doplnkami tak, aby mohli od začiatku nového roka slúžiť obyvateľom a návštevníkom na platby za parkovanie,“ konštatoval Dudáš.
Cieľom samosprávy je vymeniť a aktualizovať všetky automaty do 23. decembra. Do 1. januára 2026 budú zariadenia vypnuté, preto bude možné uhradiť parkovné výlučne formou SMS alebo prostredníctvom aplikácie CVAK.
„Požiadame súčasného prevádzkovateľa, aby automaty dočasne označil informáciou, že v danej lokalite je možné zatiaľ využiť len tieto spôsoby úhrady,“ doplnil Dudáš.
Ako dodala Marhefková, súčasťou aktualizácie a výmeny parkovacích automatov je od 15. decembra aj prevzatie databázy a jej integrácia do informačného systému mesta, ktorá môže spôsobiť výpadky v poskytovaní administratívnych služieb aktuálneho správcu.