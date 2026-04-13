V Banskej Bystrici sa začínajú Dni archívneho filmu
Organizátori si spomenú i na režiséra a dramaturga Rudolfa Urca, ktorý zomrel začiatkom tohto roka.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - V priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení (AU) a Filmového klubu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici sa v pondelok začína výberová prehliadka filmov spojená s medzinárodným vzdelávacím podujatím Dni archívneho filmu. Témou aktuálneho tretieho ročníka je Myslenie filmom o fenoménoch filmu. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová s tým, že prehliadka potrvá do 16. apríla, a to aj za účasti významných zahraničných a domácich tvorcov i filmových odborníkov.
„Hlavným hosťom podujatia je oceňovaný americký režisér Alexandre O. Philippe, ktorý je trojnásobným účastníkom festivalu v Sundance. Má osobitý štýl ´filmovej eseje´, ktorým skúma filmové umenie a jeho predstaviteľov. Vo väčšine filmov sa venuje rozboru najvplyvnejších diel majstrov filmového umenia a analýze kľúčových filmových scén,“ priblížila Nôtová.
Počas Dní archívneho filmu sa uskutoční aj „krst“ monografie Slovenský strihový film. Publikáciu filmového teoretika Martina Palúcha, ktorý je koordinátorom a dramaturgom podujatia, v týchto dňoch vydali SFÚ a Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV. Prináša pohľad na dejiny slovenského filmu z perspektívy vývoja strihovej formy dokumentárneho žánru z obdobia rokov 1938 - 2025.
Organizátori si spomenú i na režiséra a dramaturga Rudolfa Urca, ktorý zomrel začiatkom tohto roka. Premietnu pásmo štyroch krátkych strihových filmov, ktoré režíroval alebo bol ich spolurežisérom. Podľa Palúcha Urc mal zásadný vplyv na výrobu strihových filmov na Slovensku.
Dni archívneho filmu prinesú invenčné snímky súčasných režisérov, ktorí využívajú nájdené alebo archívne filmové materiály ako základný zdroj pre tvorbu vlastných strihových filmov. Vracajú sa v nich do dejín filmu, vypovedajú o zlomových filmových dielach a osobnostiach, o tvorivých inšpiráciách, nezriedka cez vybraté citácie z kultových filmových diel.
