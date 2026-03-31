< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici sa začínajú zápisy prvákov do ZŠ
Novela školského zákona umožňuje prihlasovanie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj elektronicky. Takúto možnosť doposiaľ rodičia nemali.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. marca (TASR) - Od apríla sa začínajú zápisy do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ). Tento rok prináša zmena legislatívy novinku, rodičia môžu po prvý raz prihlásiť svoje dieťa aj elektronicky. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie banskobystrického primátora.
Novela školského zákona umožňuje prihlasovanie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj elektronicky. Takúto možnosť doposiaľ rodičia nemali. Elektronický zápis je možné vybaviť prostredníctvom portálu ministerstva školstva.
„Pre školský rok 2026/2027 sa prihláška podáva ešte v termíne od 1. do 30. apríla, od nasledujúceho školského roka to už bude inak. Zároveň je stále možné podať prihlášku i v papierovej podobe na formulári schválenom ministerstvom školstva, a to osobne, poštou, kuriérom alebo e-mailom,“ upozornila vedúca banskobystrického školského úradu Jana Odrobiňáková.
Ako pripomenula, zákonný zástupca dieťaťa najskôr podá elektronickú alebo papierovú prihlášku do ZŠ a následne sa zúčastní na zápise osobne. Aprílový zápis je určený aj pre ukrajinské deti a žiakov, ktorých obvyklé miesto pobytu je mesto Banská Bystrica.
„Zákonný zástupca je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov k 31. augustu príslušného kalendárneho roka a má trvalý pobyt na území SR. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky deti bez ohľadu na to, či dosiahli školskú spôsobilosť. Ak ju dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo, materská škola rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, pediatra a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu,“ vysvetlila Odrobiňáková.
V prípade, že dieťa má trvalé bydlisko na území SR a žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný podať prihlášku elektronicky v termíne zápisu do ZŠ na Slovensku. Oznámi, že dieťa sa bude vzdelávať v zahraničí a písomne požiada riaditeľa školy o povolenie.
„Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Táto škola je pre neho takzvanou spádovou. Rodič môže vybrať aj inú, ak ho prijme. Riaditeľ spádovej školy je však povinný prijať žiakov s trvalým pobytom v obvode jeho školy,“ zdôraznila Odrobiňáková. Na území mesta Banská Bystrica je 11 školských obvodov.
Na ZŠ J. G. Tajovského, Golianova a Moskovská sa začínajú slávnostné zápisy 13. apríla, o deň neskôr, 14. apríla, na ZŠ Pieninská, Sitnianska a Radvanská, na ZŠ Ďumbierska 16. apríla a na Základnej škole s materskou Jána Bakossa 22. apríla.
