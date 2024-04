V Banskej Bystrici sa zásoby kompostu míňajú, bezplatne je do piatka

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) – O bezplatný kompost do záhrad, ktorý spracúva zmluvný partner mesta Banská Bystrica, bol tento rok mimoriadny záujem. Banskobystričania si od polovice marca doteraz odviezli až 200 ton certifikovaného kompostu, pričom oproti vlaňajšku je to štvornásobne väčší objem. Zásoby sa míňajú, možnosť vyzdvihnúť si ho ostáva už len do piatka (5. 4.). TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V najbližšom období sa začne s výrobou ďalšieho kompostu. Vytriedený bioodpad z hnedých nádob v kompostárni podrvia a následne podľa receptúry namiešajú do zakládok. Po skončení procesu kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je preosiaty na sitovacom zariadení. Výsledný produkt podrobia chemickým a mikrobiologickým analýzam. Kompost vyrobený certifikovaným procesom vyhovuje príslušnej technickej norme a obsahuje zmes stabilizovaných organických látok, ktoré prešli riadenými biologickými premenami.