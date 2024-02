V Banskej Bystrici si ľudia vyskúšajú prácu knihovníka

Banská Bystrica 26. februára (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Banskej Bystrici sa od 4. do 10. marca zapojí do 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pestrou paletou podujatí pre všetky vekové kategórie návštevníkov. TASR o nich v pondelok informovala projektová manažérka ŠVK Soňa Šóky.



Čitatelia budú mať možnosť spoznať knižnicu z druhej strany pultu prostredníctvom lektorovanej prehliadky a prezentácie odborných činností v priestoroch, kam sa bežne nedostanú. Môžu si vyskúšať prácu knihovníka a absolvovať inštruktáže o využívaní on-line katalógov knižnice. Aktivita Čo nájdem v tajnom balíčku? ponúkne knihy na čítanie odporúčané knihovníčkami. Balíčky dostupné v požičovni až po rozbalení prezradia čitateľovi, čo si požičal. Pripravená je aj odborná prednáška zaoberajúca sa témou umelej inteligencie a jej využitím v knižniciach.



Bohatá bude tiež ponuka v rámci výstavnej činnosti. Okrem komentovanej výstavy historických dokumentov z fondu knižnice návštevníci uvidia aj putovnú interaktívnu výstavu medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. Program rovnako sľubuje prezentáciu študentských prác Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene či výstavu k životnému jubileu autora Jaroslava Uhela.



"ŠVK sa zapája i do celoslovenského podujatia Je nás počuť. Knižnice budú čítať 6. marca v jednu hodinu spoločne, spôsob si zvolia individuálne. Cieľom je, aby verejnosť čítanie počula. Aktivitu zrealizuje nemecká študovňa, ktorá pripravila streamované čítanie súčasnej nemeckej prózy," dodala Šóky.



Hlavným cieľom Týždňa slovenských knižníc je zviditeľňovať ich ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Cieľom je prepájať aj generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách na všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.