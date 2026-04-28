< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici si pripomenú 145. výročie úmrtia Jána Botta
His vrcholným dielom je básnická skladba Smrť Jánošíkova skladajúca sa z deviatich spevov.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. apríla (TASR) - V Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Banskej Bystrici si v utorok pripomenú 145. výročie úmrtia Jána Botta. Konať sa bude prednáška o živote a tvorbe štúrovského básnika i pietna spomienka na miestnom evanjelickom cintoríne. TASR o tom informovala vedúca múzea Soňa Šóky.
Podujatie s názvom Tajomstvá Bottovho domu sa začne o 16.00 h prednáškou historika Jozefa Ďuriančika. Hovoriť bude o živote a tvorbe významného básnika, ale aj o historickom vývoji Lazovnej ulice a významných domoch, ktoré sa tu nachádzajú, vrátane meštianskeho domu v susedstve ŠVK, kde Botto žil. Po skončení prednášky sa o 17.15 h uskutoční aj pietna spomienka na miestnom evanjelickom cintoríne, kde je Botto pochovaný.
Ján Botto sa narodil v roku 1829 vo Vyšnom Skálniku pri Rimavskej Sobote. Ako zememerač neskôr pôsobil v Martine, Tisovci, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Vo svojej literárnej tvorbe čerpal z ľudovej poézie, pričom využíval jej obraznosť a symboliku. Národne utláčané Slovensko popisoval ako zakliatu krajinu, ktorú má oslobodiť rozprávkový hrdina. Jeho vrcholným dielom je básnická skladba Smrť Jánošíkova skladajúca sa z deviatich spevov. Botto bol najmladším štúrovským básnikom a spoluzakladateľom Matice slovenskej, zomrel 28. apríla 1881 v Banskej Bystrici.
Podujatie s názvom Tajomstvá Bottovho domu sa začne o 16.00 h prednáškou historika Jozefa Ďuriančika. Hovoriť bude o živote a tvorbe významného básnika, ale aj o historickom vývoji Lazovnej ulice a významných domoch, ktoré sa tu nachádzajú, vrátane meštianskeho domu v susedstve ŠVK, kde Botto žil. Po skončení prednášky sa o 17.15 h uskutoční aj pietna spomienka na miestnom evanjelickom cintoríne, kde je Botto pochovaný.
Ján Botto sa narodil v roku 1829 vo Vyšnom Skálniku pri Rimavskej Sobote. Ako zememerač neskôr pôsobil v Martine, Tisovci, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Vo svojej literárnej tvorbe čerpal z ľudovej poézie, pričom využíval jej obraznosť a symboliku. Národne utláčané Slovensko popisoval ako zakliatu krajinu, ktorú má oslobodiť rozprávkový hrdina. Jeho vrcholným dielom je básnická skladba Smrť Jánošíkova skladajúca sa z deviatich spevov. Botto bol najmladším štúrovským básnikom a spoluzakladateľom Matice slovenskej, zomrel 28. apríla 1881 v Banskej Bystrici.