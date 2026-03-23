V Banskej Bystrici si pripomenú 81. výročie oslobodenia mesta
Autor TASR
Banská Bystrica 23. marca (TASR) - V Banskej Bystrici si v stredu 25. marca pripomenú 81. výročie oslobodenia mesta. Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční o 11.00 h na Námestí SNP pri Čiernom obelisku za účasti zástupcov veľvyslanectiev a predstaviteľov viacerých inštitúcií. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Tohtoročná spomienková udalosť sa podľa jej slov výrazne zameriava na zapojenie mladej generácie. K pietnemu aktu sa pridajú zástupcovia banskobystrického mestského mládežníckeho parlamentu a mestského žiackeho parlamentu, pričom medzi účastníkmi budú aj školské kolektívy.
„Na tohtoročnom spomienkovom podujatí participuje viacero inštitúcií. Stredoslovenské múzeum, Múzeum SNP a Thurzo - Fugger zážitková expozícia ponúkajú počas dňa bezplatné programy pre žiakov a študentov,“ priblížila Károlyová.
Dodala, že v piatok 20. marca sa v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou konala tematická aktivita, pri ktorej si žiaci Základnej školy Ďumbierska mohli vyskúšať prácu s dobovými periodikami, ktoré vychádzali počas oslobodenia. Spoločnou ambíciou mesta a zapojených inštitúcií je podľa jej slov vtiahnuť mladých do spoznávania histórie nielen ako pasívnych prijímateľov informácií a podporovať ich záujem a kritické myslenie.
Károlyová pripomenula, že Banskú Bystricu oslobodili dňa 25. marca 1945 jednotky sovietskej a rumunskej armády. „Mesto Banská Bystrica pozýva obyvateľov aj návštevníkov, aby si spoločne uctili pamiatku tých, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu a mier,“ dodala.
