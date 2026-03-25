V Banskej Bystrici si pripomenuli 81. výročie oslobodenia mesta
Autor TASR
Banská Bystrica 25. marca (TASR) - V Banskej Bystrici si v stredu pripomenuli 81. výročie oslobodenia mesta. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil na Námestí SNP pri Čiernom obelisku. Zúčastnili sa na ňom prezident Peter Pellegrini, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, vojnový veterán Vladimír Strmeň i zástupcovia veľvyslanectiev a inštitúcií.
Prezident SR pripomenul obete oslobodzovacích bojov v Banskej Bystrici, stovky rumunských a sovietskych vojakov. „Generácie, ktoré prežili tieto udalosti, poznali skutočnú hodnotu mieru a vedeli, aký ostrý je rozdiel medzi pokojom a temnotou vojny, ktorá zatienila každodenné radosti,“ povedal. Spomenul, že práve táto skúsenosť je odkazom, ktorý treba odovzdávať ďalším generáciám. „Je dôležité načúvať ich rozprávaniu, ako napríklad pánovi Vladimírovi Strmeňovi, ktorý nás dnes poctil svojou prítomnosťou,“ doplnil.
Okrem historického odkazu Pellegrini upozornil aj na súčasné výzvy vo svete. Vyzval na odmietnutie nenávisti a negatívnych emócií, ktoré viedli k vojnovej tragédii. „Nenávisť je vždy cesta do pekla a nikdy nevieme, ako je toto peklo blízko,“ zdôraznil.
Nosko poznamenal, že je dôležité pripomínať si, čo znamená sloboda. „Myslím si, že práve v súčasnosti, keď vojna na Ukrajine nekončí, vznikajú ďalšie ohniská konfliktov, ktoré majú dosah aj na naše životy,“ podotkol. Podľa neho práve tieto odkazy a hrdinstvá padlých v druhej svetovej vojne sú aj odkazom pre mladú generáciu. Konštatoval, že na Námestí SNP boli v stredu počas pietneho aktu aj žiaci z mestského mládežníckeho parlamentu. „To bude generácia, ktorá bude niesť práve tieto odkazy a prenášať myšlienky o slobode, demokracii a ľudskosti ďalej,“ reagoval.
Po potlačení SNP v októbri 1944 prevzali vládu nad Banskou Bystricou nacistické vojská. S podporou slovenských gardistov sa v meste pod Urpínom udržali do marca 1945. Oslobodenie Banskej Bystrice pripomína na Námestí SNP 15 metrov vysoký Čierny obelisk - pomník padlým vojakom Červenej a Rumunskej armády.
