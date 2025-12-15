< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici spúšťajú petíciu za zlepšenie hromadnej dopravy
Petičný výbor tvrdí, že súčasný systém MHD je dôsledkom dlhodobej absencie vízie a nedostatočného dohľadu nad kvalitou služby.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. decembra (TASR) - V Banskej Bystrici spúšťajú petíciu za zlepšenie mestskej hromadnej dopravy (MHD). TASR o tom v pondelok informoval zástupca petičného výboru Matej Bučko. Dodal, že reagujú na návrh mesta predĺžiť zmluvu s dopravcom až do roku 2034. O téme už diskutovali aj banskobystrickí poslanci. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko skonštatoval, že návrh na predĺženie zmluvy prišiel zo strany dopravcu z dôvodu obnovy vozového parku z európskych zdrojov. Tento týždeň v stredu (17. 12.) by sa malo konať mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa má o otázke definitívne rozhodnúť.
Petičný výbor tvrdí, že súčasný systém MHD je dôsledkom dlhodobej absencie vízie a nedostatočného dohľadu nad kvalitou služby. Ako uviedol Bučko, predstavili štyri oblasti, v ktorých žiadajú zlepšenia. Prvou je pohodlná MHD, prístupné cestovanie i rozumné intervaly liniek. Ďalšou je dôsledné dodržiavanie zmluvy a funkčné technické vybavenie vozidiel. Požadujú digitálnu a dátovú MHD, čo zahŕňa aktuálne informácie o spojoch, sledovanie polohy vozidiel, jednoduché plánovanie ciest a moderné platobné metódy. Výbor chce tiež rozvoj trolejbusovej siete, ekologických foriem dopravy a preferenciu MHD v premávke tak, aby bola atraktívnejšia ako jazda autom. Aktivista Bučko trvá na tom, aby sa aktuálna zmluva s dopravcom skončila v pôvodnom termíne v roku 2030.
Banskobystrickí mestskí poslanci diskutovali na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o možnom predĺžení zmluvy so spoločnosťou SAD Zvolen, ktorá v Banskej Bystrici zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu. Dopravca plánuje nakúpiť s pomocou európskych zdrojov nové autobusy, no požaduje aktuálne platnú zmluvu predĺžiť o ďalšie štyri roky, a to do roku 2034. Časť mestských poslancov s návrhom nesúhlasí a obáva sa, že postup nie je v súlade s európskymi pravidlami.
Nosko priblížil, že SAD Zvolen chce pre MHD v Banskej Bystrici nakúpiť 36 autobusov a sedem trolejbusov, odpisové obdobie však firma nastavila na osem rokov, a teda do roku 2034. Mesto by však podľa radnice počas tohto obdobia platilo na verejnú dopravu približne o 2,5 milióna eur ročne menej.
Spoločnosť SAD Zvolen v reakcii na tému uviedla, že nákup nových autobusov z európskych zdrojov prináša výhody výlučne pre samosprávu, a nie samotnú spoločnosť.
