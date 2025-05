V Banskej Bystrici štartuje séria olympijských festivalov

Banská Bystrica 13. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica ožije počas mája a júna olympijskou atmosférou vďaka sérii olympijských festivalov určených pre žiakov základných škôl (ZŠ) a škôlkarov. Cieľom je podporiť ich športového ducha, súťaživosť a zdravý životný štýl. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Súčasťou športového zápolenia bude aj ukážková súťaž Laser Run, čo je jedna z disciplín moderného päťboja, ktorá spája beh a streľbu z laserovej pištole. S cieľom zvýšiť záujem detí o športovanie chce samospráva rozšíriť výučbu telesnej výchovy v ZŠ okrem bedmintonu aj o tento šport.



„Na Olympijskom festivale detí mesta si môžu žiaci po prvý raz vyskúšať ukážkovú súťaž Laser Run. Prihlásené školy budú súťažiť štafetovou formou ako družstvá v zložení jeden chlapec a jedno dievča. Počas apríla sme organizovali informatívne stretnutie so ZŠ, ktoré prejavili záujem rozšíriť výučbu telesnej výchovy aj o tento šport. Cieľom je nielen zatraktívniť telesnú výchovu, ale aj systematicky rozvíjať nové talenty a priblížiť deťom menej známe športy,“ vysvetlila Jana Bajnoková z oddelenia športu na magistráte.



Olympijské festivaly sú rozdelené podľa vekových kategórií. Pre žiakov druhého stupňa ZŠ sa festival uskutoční 14. mája na ihrisku ZŠ Golianova na Uhlisku. V atletike absolvujú beh na 60 a 800 metrov, štafetový beh 4 x 250 metrov a skok do diaľky. Okrem toho si dievčatá a chlapci piatych až deviatych ročníkov zasúťažia v basketbale, vo vybíjanej i v malom futbale a vo florbale.



Pre žiakov prvého stupňa olympijské dni organizujú v troch samostatných termínoch a lokalitách. Tradičný Sásovský trojboj sa 16. mája koná v areáli ZŠ Ďumbierska, 27. mája privíta malých športovcov ZŠ Golianova a séria olympijských festivalov vyvrcholí 5. júna v areáli ZŠ Jozefa Gregora Tajovského v Podlaviciach. Prváci až štvrtáci budú súťažiť v behu na 60 metrov, v skoku do diaľky z miesta, bežeckej štafete, vo vybíjanej a v malom futbale.



Najmenšie deti sa stretnú na atletickom štadióne SNP Dukla na Štiavničkách 12. júna, keď sa koná 27. ročník Športovej olympiády detí materských škôl. Dvojmesačné oslavy športu vyvrcholia podujatím Beh Olympijského dňa, ktorý je na programe 20. júna v parku pod Pamätníkom SNP.



„Olympijské festivaly detí sú dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou Banskej Bystrice. Vďaka nim môžu žiaci a škôlkari rozvíjať svoje fyzické schopnosti a šíriť olympijské hodnoty ako rešpekt, priateľstvo a snahu prekonať sám seba. Sú dôležitou súčasťou výchovy k športu a zdravej súťaživosti,“ dodal primátor Ján Nosko.