V Banskej Bystrici udelili Ceny primátora

Banská Bystrica 23. mája (TASR) - Deväť jednotlivcov a jeden kolektív, ktorí robia dobré meno mestu Banská Bystrica nielen doma, ale aj v zahraničí, si vo štvrtok prevzalo v Cikkerovej sieni historickej radnice Cenu mesta, Cenu primátora a Čestné občianstvo za rok 2023. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Za pričinenie sa o rozvoj v odbore neurológia a za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov s epilepsiou si Cenu mesta prevzal držiteľ striebornej a zlatej medaily J. E. Purkyně za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť a prezident Slovenskej ligy proti epilepsii Vladimír Donáth.



Lekár, pedagóg a priekopník liečby nelátkových závislostí na Slovensku Ludvik Nábělek si ocenenie odniesol za zásluhy o rozvoj lekárskeho odboru psychiatria a za šírenie povedomia o národnooslobodzovacom boji v SNP.



Treťou laureátkou Ceny mesta je múzejníčka, literárna historička a publicistka Soňa Šváčová, ktorá ju získala za významný podiel na úspešnej činnosti, propagácii a zveľaďovaní Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.



Pri príležitosti 30. výročia vzniku a za zodpovednú podnikateľskú činnosť cenu dostala aj spoločnosť twd SK.



Zora Bittarová si prevzala Cenu primátora za kultúrno-spoločenskú činnosť v prospech mesta. Za celoživotné pôsobenie v oblasti lekárstva a významný podiel na vzniku a rozvoji detskej chirurgie v meste pod Urpínom si ocenenie odniesol aj lekár Jozef Kočajda.



Za mimoriadny prínos v oblasti športu a úspešné organizovanie podujatia Banskobystrická latka putovala Cena primátora i do rúk bývalého reprezentanta v skoku do výšky a atléta Armádneho strediska vrcholového športu Dukla Banská Bystrica Ľubomíra Roška.



Rovnaké ocenenie dostal tiež prednosta internej kliniky Rooseveltovej nemocnice Ľubomír Skladaný za významný podiel pri vzniku a rozvoji transplantačného centra v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene.



Čestné občianstvo udelili in memoriam za kultúrno-spoločenský prínos a celoživotné dielo v oblasti hudby Jánovi Egrymu a druhým laureátom sa stal Ján Fekete, ktorý má významný podiel na verejnom vystúpení banskobystrických študentov v roku 1968 za akademickú slobodu.



"Každoročným udeľovaním ocenení výnimočným ženám a mužom po troške splácame dlh, upriamujeme pozornosť a potvrdzujeme to, čo každý z nás tuší, že bohatstvo Banskej Bystrice je ukryté v ľuďoch, ktorí tu žili a žijú. Do kroniky mesta pribudlo desať vzácnych mien. Za každým z nich je jedinečný ľudský príbeh plný práce, odriekania, sĺz, úspechu, šťastia a najmä inšpirácie, ktorá tu zostane pre nás ostatných," zdôraznil počas oceňovania primátor Ján Nosko.