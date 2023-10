V Banskej Bystrici upcyklujú použité svadobné šaty,chránia tak prírodu

Banská Bystrica 14. októbra (TASR) - Úcta k prírode, upcyklácia i ekológia sú cieľom projektu zbierania a ďalšieho predaja použitých svadobných šiat v Banskej Bystrici. Ako TASR povedala zakladateľka projektu Nikoleta Čiliaková, denne jej od neviest pribúdajú dvoje až troje využité svadobné odevy.



Ako ďalej uviedla, ďalšie ženy si ich môžu prísť k nej do salónu pozrieť, vyskúšať, kúpiť alebo aj požičať. Všetko sa odvíja od dohody s dámou, ktorá ich posúva ďalej. Cieľom je, aby budúce nevesty nemuseli chodiť po bazároch či po domoch tých, ktorí róbu ponúkajú. "U nás ich uskladníme a čakajú na nové majiteľky," zdôraznila Čiliaková, ktorá sa tejto činnosti venuje aj so svojou sestrou.



Poznamenala, že tomuto projektu sa v centre Banskej Bystrice venujú od tohto roku a v súčasnosti im viac žien šaty prináša, ako si ich odnáša. "Zo začiatku sme mali málo materiálu v ponuke, teraz je to však extrém a máme široký výber. Predaj však ide pomalšie, málo obyvateľov o nás zatiaľ vie," objasnila. Bývalé nevesty sú podľa jej slov z tejto upcyklácie nadšené a túto myšlienku v meste privítali. Viaceré totiž nevedia, čo so svojimi šatami po svadbe majú urobiť. "Stále viac občanov chce ísť ekologickou cestou, veci ďalej využívať a dať im ešte šancu. Máme dobré ohlasy, treba však aj naďalej o ďalšom využívaní oblečenia hovoriť," spresnila s tým, že zmeniť sa však musí aj zmýšľanie ostatných ľudí. Vysvetľovať im treba, že nosiť použité oblečenie nie je hanba. Naopak, hovoriť s nimi môžeme o tom, ako to šetrí naše životné prostredie i peniaze.



Čiliaková doplnila, že mali aj veľa takých svadobných šiat, ktoré už neboli ani pekné a ani moderné. "Boli to staršie modely a už ich nikto nechce. Keďže boli nepredajné, porozdávali sme ich, aby si ich záujemcovia upravili a dali im ďalšiu šancu. Takéto obnovené odevy môžu ďalej slúžiť aj viacerým nevestám," ukončila.