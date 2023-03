V Banskej Bystrici upozorňujú ľudí na zákaz jarného vypaľovania trávy

Banská Bystrica 9. marca (TASR) - V okrese Banská Bystrica došlo vlani k 126 požiarom, ktorých najčastejšími príčinami boli nedbalosť a neopatrnosť dospelých, prevádzkovo-technické poruchy i úmyselné zapálenia. Celková škoda sa vyšplhala na viac ako 3,2 milióna eur. Upozornila na to vo štvrtok banskobystrická samospráva v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy.



Spoločne s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici apeluje na dodržiavanie platnej legislatívy, za porušenie ktorej môže byť fyzickej osobe uložená pokuta v sume 331 eur a právnickej osobe alebo podnikateľovi až do výšky 16.596 eur.



Zákon o ochrane pred požiarmi fyzickým osobám zakazuje okrem iného fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Sankcie sú tiež za poškodzovanie, zneužívanie alebo sťažovanie prístupu k požiarnym zariadeniam a k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi, ako aj k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody.



"Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých tráv môžu blokovať hasičov v čase, keď by ich pomoc mohla byť potrebná pri dopravnej nehode, technickom zásahu alebo pri inej činnosti," zdôraznilo mesto na sociálnej sieti.