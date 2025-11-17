< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici upravia park
Odstránené alebo ošetrené budú následne iba nebezpečné stromy.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - V súvislosti s prípravou revitalizácie mestského parku v Banskej Bystrici sa v lokalite aktuálne realizuje nezávislé posúdenie zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti drevín. Odstránené alebo ošetrené budú následne iba nebezpečné stromy. Projekt revitalizácie parku bude na základe výsledkov posudku upravený, obnova parku bude ďalej prebiehať v etapách. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Nezávislý dendrologický posudok stromov v mestskom parku pre mesto pripravuje certifikovaný arborista Martin Kolník. Pri posudzovaní zdravotného stavu niektorých drevín si prizval na pomoc aj odborníkov z Katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a odborníkov zo Slovenskej akadémie vied z Nitry. Mestský park na Tajovského ulici ostáva pre verejnosť naďalej zatvorený, a to do vypracovania posudku a realizácie bezpečnostných opatrení, ktoré z neho vyplynú.
„Výsledky posúdenia drevín zo zdravotného hľadiska a prevádzkovej bezpečnosti by mali byť mestu doručené v priebehu najbližších týždňov. Tie následne presne určia skupinu stromov, ktoré ohrozujú prevádzkovú bezpečnosť parku a ktoré budú odstránené alebo ošetrené v rámci vegetačného obdobia tak, aby mohol byť mestský park opäť sprístupnený pre verejnosť. Žiadne iné výruby sa počas zimy realizovať v mestskom parku nebudú,“ uviedla Marhefková.
Na základe výsledkov nezávislého posudku budú projektanti následne pracovať na úprave projektu revitalizácie mestského parku. „V spolupráci s odborným tímom a projektantmi bude zároveň nastavená etapizácia ďalšieho postupu súvisiaca s revitalizáciou tejto vzácnej národnej kultúrnej pamiatky,“ doplnila hovorkyňa primátora.
Opätovný dendrologický posudok stromov si mesto necháva vypracovať po výhradách odbornej organizácie arboristov ISA Slovensko, časti verejnosti i ďalších odborníkov a inštitúcií, ktorí nesúhlasili s pôvodným rozsahom plánovaného výrubu v mestskom parku. Samospráva v súvislosti s pripravovanou revitalizáciou parku najskôr požiadala o povolenie na výrub vyše 400 stromov v zlom zdravotnom stave, neskôr informovala, že odstráni iba kalamitné stromy, ktorých je približne 200. Finálny rozsah výrubu má byť spresnený na základe záverov z nezávislého dendrologického posudku.
Banskobystrická samospráva na základe verejnej diskusie z ostatných týždňov a tiež záverov mimoriadnej komisie životného prostredia z polovice októbra rozhodla aj o rozšírení odborného poradného tímu k revitalizácii mestského parku. Do pracovnej skupiny boli zaradení odborníci z Fakulty prírodný vied UMB v Banskej Bystrici a ďalší experti, zástupcovia angažovanej verejnosti i zástupca verejnosti, ktorý vzišiel z participatívnych procesov realizovaných v predchádzajúcich rokoch.
