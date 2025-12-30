< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici urobili 1000. gynekologickú robotickú operáciu
Centrum robotickej chirurgie v banskobystrickej nemocnici funguje od roku 2011 a slúži i ako školiace pracovisko.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici vykonali v poradí už 1000. roboticky asistovanú gynekologickú operáciu. Lekári pomocou systému da Vinci pacientke odstránili zhubný nádor vaječníka, pričom zachovali jej plodnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Významný míľnik v robotických operáciách dosiahla II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri Rooseveltovej nemocnici v decembri. Lekársky tím pod vedením prednostu Karola Dókuša v rámci tisícej operácie s využitím systému da Vinci operoval 29-ročnú pacientku z Lučenca.
„Tento okamih vnímame ako významný krok v neustálom zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme pacientkam prichádzajúcim do našej nemocnice z celého Slovenska. Tisíca robotická operácia nie je len číslo, je potrebné za ňou vidieť tisíc jedinečných príbehov žien, ktorým sme pomohli prinavrátiť zdravie, poraziť nádorové ochorenie či znovu dať šancu na otehotnenie,“ skonštatoval Dókuš.
Centrum robotickej chirurgie v banskobystrickej nemocnici funguje od roku 2011 a slúži i ako školiace pracovisko. Operujú sa tam prevažne nádorové ochorenia v odbornostiach urológia, všeobecná chirurgia, gynekológia, krčné lekárstvo a najnovšie už aj hepato-pankreato-biliárna chirurgia.
„Centrum využíva celkovo tri robotické systémy da Vinci, ktoré umožňujú realizovať aj veľmi náročné výkony s vysokou presnosťou a bezpečnosťou pre pacientku. Spektrum gynekologických roboticky asistovaných zákrokov u nich zahŕňa najmä operácie zhubných nádorov tela a krčka maternice a vaječníkov, chirurgickú liečbu endometriózy, zvlášť jej hlbokej infiltrujúcej formy, a operácie myómov maternice a sterility,“ priblížila hovorkyňa nemocnice. Ako dodala, hlavné výhody pri roboticky asistovaných operáciách sú najmä menšia záťaž operačnej liečby, kratšia hospitalizácia či minimálna strata krvi a nižšie riziko komplikácií.
Významný míľnik v robotických operáciách dosiahla II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri Rooseveltovej nemocnici v decembri. Lekársky tím pod vedením prednostu Karola Dókuša v rámci tisícej operácie s využitím systému da Vinci operoval 29-ročnú pacientku z Lučenca.
„Tento okamih vnímame ako významný krok v neustálom zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme pacientkam prichádzajúcim do našej nemocnice z celého Slovenska. Tisíca robotická operácia nie je len číslo, je potrebné za ňou vidieť tisíc jedinečných príbehov žien, ktorým sme pomohli prinavrátiť zdravie, poraziť nádorové ochorenie či znovu dať šancu na otehotnenie,“ skonštatoval Dókuš.
Centrum robotickej chirurgie v banskobystrickej nemocnici funguje od roku 2011 a slúži i ako školiace pracovisko. Operujú sa tam prevažne nádorové ochorenia v odbornostiach urológia, všeobecná chirurgia, gynekológia, krčné lekárstvo a najnovšie už aj hepato-pankreato-biliárna chirurgia.
„Centrum využíva celkovo tri robotické systémy da Vinci, ktoré umožňujú realizovať aj veľmi náročné výkony s vysokou presnosťou a bezpečnosťou pre pacientku. Spektrum gynekologických roboticky asistovaných zákrokov u nich zahŕňa najmä operácie zhubných nádorov tela a krčka maternice a vaječníkov, chirurgickú liečbu endometriózy, zvlášť jej hlbokej infiltrujúcej formy, a operácie myómov maternice a sterility,“ priblížila hovorkyňa nemocnice. Ako dodala, hlavné výhody pri roboticky asistovaných operáciách sú najmä menšia záťaž operačnej liečby, kratšia hospitalizácia či minimálna strata krvi a nižšie riziko komplikácií.