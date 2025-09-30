< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici uvedú premiéru bilingválnej hry Zlatý kolovrat
Bilingválna česko-slovenská divadelná hra Zlatý kolovrat oživuje pôvodnú baladu Karla Jaromíra Erbena.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) - Mestské divadlo Banská Bystrica uvedie premiéru novej bilingválnej divadelnej hry pre mládež s názvom Zlatý kolovrat. Inscenácia je výsledkom spolupráce divadla a občianskeho združenia Celé Slovensko číta deťom, premiéra pre verejnosť sa uskutoční v nedeľu (5. 10.). TASR o tom za združenie informovala Patrícia Pivolusková.
Bilingválna česko-slovenská divadelná hra Zlatý kolovrat oživuje pôvodnú baladu Karla Jaromíra Erbena. Balada vznikla na motívy rozprávky Boženy Němcovej, ktorú Erben pretvoril do básnickej podoby. Divákom prináša príbeh o láske, zrade a zázračnej sile osudu.
„Predstavenie je výnimočné tým, že zaznieva v dvoch jazykoch, v češtine aj v slovenskom prebásnení Ľubomíra Feldeka. Predstavenie tak nie je iba prerozprávaním starého príbehu, ale aj pripomienkou blízkosti Čechov a Slovákov. Ukazuje, že aj keď dnes žijeme v dvoch samostatných krajinách, naša kultúra, jazyk a tradície zostávajú úzko prepojené,“ uviedli organizátori s tým, že projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.
Inscenáciu Zlatý kolovrat budú môcť ako prví vidieť v stredu (1. 10.), vo štvrtok (2. 10.) a v piatok v priestoroch Mestského divadla Banská Bystrica študenti. Premiéra pre širokú verejnosť sa v priestoroch divadla na Hornej 21 uskutoční v nedeľu o 17.21 h. V polovici októbra bude hra predstavená aj na Festivale českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež v Prahe.
Mestské divadlo Banská Bystrica vzniklo v tomto roku, 30 rokov po tom, ako svoju činnosť ukončil Divadelný súbor Andreja Sládkoviča. Cieľom novovzniknutého divadla je nadviazať na dedičstvo ochotníckeho súboru, ktorý za 65 rokov svojej existencie odohral vyše 270 premiér.
