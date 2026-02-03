< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici uzatvoria jeden jazdný pruh na ceste I/66
Podľa postupu stavebných prác je v druhej polovici februára plánované osádzanie oceľovej nosnej konštrukcie mosta.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. februára (TASR) - Z dôvodu pokračujúcich stavebných prác na novom moste pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici dôjde od 5. februára až do odvolania k dočasnému uzatvoreniu jedného jazdného pruhu na ceste I/66. Rovnako aj zastávky Národná v smere na autobusovú a železničnú stanicu pre všetky linky MHD a regionálnej autobusovej dopravy, ktoré na nej zastavujú. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že autobusy a trolejbusy budú zastavovať na najbližšej zastávke, ktorou je Štefánikovo nábrežie.
„Po búracích prácach mosta sa od januára realizuje hĺbkové zakladanie stavby. Aktuálne zhotoviteľ realizuje zarážanie paženia na zabezpečenie protipovodňovej ochrany mesta. Motoristom a cestujúcej verejnosti sa ospravedlňujeme a žiadame o trpezlivosť. Obmedzenia by mali trvať približne do konca tohto týždňa,“ vysvetlila Marhefková.
Podľa postupu stavebných prác je v druhej polovici februára plánované osádzanie oceľovej nosnej konštrukcie mosta.
„Po búracích prácach mosta sa od januára realizuje hĺbkové zakladanie stavby. Aktuálne zhotoviteľ realizuje zarážanie paženia na zabezpečenie protipovodňovej ochrany mesta. Motoristom a cestujúcej verejnosti sa ospravedlňujeme a žiadame o trpezlivosť. Obmedzenia by mali trvať približne do konca tohto týždňa,“ vysvetlila Marhefková.
Podľa postupu stavebných prác je v druhej polovici februára plánované osádzanie oceľovej nosnej konštrukcie mosta.