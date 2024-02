V Banskej Bystrici v detskej nemocnici platí zákaz návštev pacientov

Banská Bystrica 9. februára (TASR) - V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici platí až do odvolania zákaz návštev pacientov na všetkých lôžkových oddeleniach. Informovala o tom v piatok detská nemocnica na sociálnej sieti. Reaguje tak na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.



"Návštevy na II. klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny povoľuje prednosta kliniky. Vzťahujú sa iba na rodičov," zdôraznila nemocnica.



V susednej Rooseveltovej nemocnici platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov na všetkých klinikách a oddeleniach od soboty 10. februára. Nemocnica o tom informovala vo štvrtok (8. 2.).



"Na zákaz návštev sme pristúpili z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, najmä výskytu chrípky a ostatných akútnych respiračných ochorení (ARO) v našom okrese, a to na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici," uviedla nemocnica.



Podľa regionálnej hygieničky Zory Kľocovej Adamčákovej výskyt ARO v Banskobystrickom samosprávnom kraji uplynulý týždeň stúpol takmer o 20 percent. V porovnaní so 4. kalendárnym týždňom bol vyšší výskyt chrípky a jej podobných ochorení o viac než 63 percent.



RÚVZ zaznamenal spolu 10.613 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 3013,12 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Z toho bolo chrípke podobných 1872 ochorení, čo je chorobnosť 531,48 na 100.000 ľudí.