V Banskej Bystrici v nedeľu odštartuje festival Slovenské srdce

Banská Bystrica 1. júna (TASR) - V banskobystrickej Záhrade CNK odštartuje v nedeľu festival Slovenské srdce. Na otváracom koncerte vystúpia kapely Bez ladu a skladu, Karpatské chrbáty, Chiki liki tu-a a Škridle. Ako za organizátorov informoval Lukáš Grešš, súčasťou programu budú aj debaty a vstup na podujatie je voľný.



Do iniciatívy Slovenské srdce sa zapojilo už vyše 200 signatárov. Ide o otvorenú výzvu pre umelcov a umelkyne, kultúrne, ale aj iné priestory a podporujúce subjekty, aby prostredníctvom rôznych podujatí podporili tú podobu Slovenska, ktorá sa hlási k hodnotám ľudskosti. Vzniká tak celoslovenský festival, ktorý sa bude konať od 1. júna do 29. augusta.



„Symbolicky začíname celú sériu podujatí na Deň detí priamo v srdci Slovenska - v Banskej Bystrici. Stretnú sa umelci a umelkyne z východu, západu i stredu Slovenska,“ uviedol Michal Kaščák z tímu Pohody, ktorá spolu so Záhradou CNK akciu pripravuje.



Nápad zrealizovať festival Slovenské srdce vznikol počas turné skupín Bez ladu a skladu, Karpatské chrbáty a Michaela Kocába na Ukrajine v čase, keď slovenský premiér navštívil Moskvu. Jeho iniciátori sú presvedčení, že „situácia si vyžaduje aktívny prístup umeleckej a občianskej spoločnosti, aby Slovensko ostalo súčasťou slobodného sveta, kde má ľudský život tú najvyššiu hodnotu“.