V Banskej Bystrici v pešej zóne začnú platiť prísnejšie pravidlá

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) - Zníženie frekvencie vjazdov a zastavení áut v pešej zóne, ako i zabezpečenie väčšej ochrany chodcov je dôvodom, prečo sa od 1. novembra na pešej zóne v Banskej Bystrici mení dopravný režim. Tvoria ju Námestie SNP, Dolná ulica, Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Lazovná, Národná ulica, Námestie Š. Moysesa a Krížna ulica. Všade tam budú platiť prísnejšie pravidlá.



"Pešia zóna tu funguje viac ako 30 rokov, za to obdobie sa zmenili podmienky. Pribudli nové prevádzky, vozidlá pohybujúce sa po námestí vrátane cyklistov či kolobežkárov. Z hľadiska udržania bezpečnosti pre peších to mesto vyhodnotilo ako trvalo neudržateľný stav. Nastavili sme preto v pešej zóne nový režim premávky a zásadným spôsobom sprísňujeme pravidlá," zdôvodnil v stredu primátor Ján Nosko.



Ako vysvetlil, po novom budú všetky oprávnenia na vstup do pešej zóny vydávané elektronicky a viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV). Kamerový systém umiestnený na vjazdoch a výjazdoch do pešej zóny bude monitorovať všetky porušenia automaticky, bez nutnosti, aby túto činnosť museli fyzicky vykonávať príslušníci mestskej polície (MsP). Zvýši sa tiež kontrola zásobovania v čase od 4.00 do 9.00 h. Každý, kto bude využívať zásobovanie v tomto čase, sa bude musieť preukázať faktúrou či dodacím listom.



Mesto vydá oprávnenie na vjazd do pešej zóny a parkovanie iba osobe, ktorá tam vlastní alebo užíva nehnuteľnosť a disponuje v nej parkovacím miestom.



Zmena nastáva v prípade oprávnenia na vjazd a zastavenie. Prvýkrát je stanovená maximálna možná doba zastavenia na 30 minút. Počas dňa bude môcť osoba s takýmto oprávnením vojsť do pešej zóny najviac dvakrát. Pri vjazde kamera nasníma EČV a vozidlo bude musieť opustiť pešiu zónu v časovom limite 30 minút.



V prípade potreby doviezť niečo mimo zásobovania, na vstupoch do zóny na uliciach Národná, Kapitulská, Lazovná, Dolná, Strieborné námestie a Námestie Š. Moysesa pribudnú špeciálne parkovacie miesta určené na krátkodobé státie pre kuriérov, donášku a zásobovanie. Tam budú mať možnosť zaparkovať maximálne na 30 minút.



Jednorazové vjazdy na účel operatívneho riešenia havarijných a mimoriadnych situácií v pešej zóne povolí MsP na základe ohlásenia EČV na čísle 159 pred vjazdom do zóny.



Ako pripomenul prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, vjazd v Národnej ulici bude uzavretý elektronickým výsuvným stĺpikom už na začiatku pešej zóny. Prevádzky, ktoré sa tam nachádzajú, budú zásobované z Námestia SNP. Hlavný dôraz kladie najmä na kamerový systém.



"V časoch mimo zásobovania bude odhalený každý nelegálny vjazd bez toho, aby sme na to potrebovali desiatky mestských policajtov. Tí budú môcť svoju pozornosť venovať iným veciam súvisiacim s bezpečnosťou v meste," dodal Gajdošík.



Cyklistom bude vjazd do pešej zóny umožnený i naďalej, ale užívatelia elektrických kolobežiek či samovyvažovacích vozidiel musia na Námestí SNP, v Dolnej a Národnej ulici z nich zosadnúť.



Radnica spolu s MsP už počas leta spustili osvetovú kampaň a budú v nej pokračovať aj najbližšie dni.