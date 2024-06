V Banskej Bystrici vydali pre eurovoľby 2816 hlasovacích preukazov

Banská Bystrica 7. júna (TASR) – K sobotňajším (8. 6.) voľbám do Európskeho parlamentu vydal Matričný úrad a ohlasovňa pobytu v Banskej Bystrici do piatka k 15.00 h 2816 hlasovacích preukazov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V meste pod Urpínom môže voliť približne 61.170 oprávnených voličov v 78 volebných miestnostiach, ktoré budú sprístupnené od 7.00 do 22.00 h. Sú umiestnené v objektoch ako počas tohtoročných prezidentských volieb. Do okrskových volebných komisií zasadne zhruba 700 členov.



"Pripomíname, že v sobotu popoludní sa uskutoční Banskobystrický maratón, preto treba počítať s dočasnými obmedzeniami dopravy. Tomu sú prispôsobené aj linky mestskej a prímestskej autobusovej dopravy," upozornila Marhefková s tým, že počas maratónu sa voliči dostanú do všetkých volebných miestností. Do miestností v Základnej umeleckej škole J. Cikkera bude od 15.00 h prístup cez Kuzmányho ulicu, ktorú zobojsmernia. Bližšie informácie sú zverejnené na webe mesta.