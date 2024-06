V Banskej Bystrici vyhralo PS, volebná účasť presiahla 40 percent

Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu vyhralo v Banskej Bystrici hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 36,36 percenta hlasov. Volebná účasť v krajskom meste dosiahla 40,17 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Na druhom mieste sa umiestnil Smer-SD, ktorý dostal 23,05 percenta hlasov. Za ním skončila Republika so ziskom 10,39 a Hlas-SD s 8,68 percenta hlasmi. Do europarlamentu by sa podľa voličov v meste pod Urpínom dostala aj SaS s 5,66 a Demokrati s 5,30 percenta hlasmi. KDH volilo 5,09 percenta ľudí, ktorí v sobotu (8. 6.) prišli k volebným urnám.