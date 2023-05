V Banskej Bystrici vypravia zážitkové vlaky aj tohtoročnú letnú sezónu

Banská Bystrica 10. mája (TASR) – Historické zážitkové vlaky vyrazia na koľajnice v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) aj v tohtoročnej letnej sezóne. Za päť doterajších previezli spolu takmer 11.000 pasažierov. TASR o tom v stredu informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová s tým, že už spustili predaj lístkov.



"Leto bez historických zážitkových vlakov v BBSK si už ani nevieme predstaviť. Teší nás, že o jazdy je veľký záujem," konštatovala Eva Macuľová z KOCR, ktorá spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v kraji pripravuje tento obľúbený turistický produkt.



Pasažierov prevezie Horehronský, Zbojnícky, Sklársky a Banícky expres, ktorý v tejto sezóne zmení trasu. Pôvodne jazdil medzi Banskou Štiavnicou a Kremnicou. Tento rok prepojí iné mestá, ktoré majú rovnako slávnu banícku históriu. Vyrazí zo Zvolena cez Žarnovicu do Novej Bane. Chýbať nebude ani Expres 34 tunelov či trojdňový Expres Za horami, za dolami, ako aj pár špeciálne vypravených vlakov.



"Od momentu, keď sme v roku 2019 vypravili prvý Horehronský expres, vedeli sme, že toto je turistický produkt, ktorý má zmysel finančne podporiť a rozvíjať. Historické zážitkové vlaky zavezú pasažierov do takých kútov nášho kraja, ktoré by možno sami od seba nenavštívili. Okrem toho, naše vlaky sú vždy spojené s konkrétnou témou, čiže cesta v nich slúži na oboznámenie sa s históriou regiónov. Snažíme sa ponúknuť pasažierom aj ďalšie zážitky v regióne, keď už ich tam vlak privezie," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Historické zážitkové vlaky v BBSK vypravia v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko a s dobrovoľníkmi združenými vo vlakových kluboch, ktorí sa o historické skvosty starajú a udržiavajú ich v dobrej kondícii, hoci niektoré z nich majú blízko k storočnici.



Na webe BBSK www.zahoramizadolami.sk nájdu pasažieri všetky informácie o termínoch, grafikonoch a sprievodnom programe vo vlaku alebo v cieľovej destinácii.