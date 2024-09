V Banskej Bystrici vypukne v sobotu večer neobyčajná svetelná šou

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa už pripravuje na neobyčajnú svetelnú šou, ktorá vypukne v sobotu (28. 9.) o 19.00 h na Námestí SNP a potrvá do 23.00 h. Vizuálno-umelecké podujatie Svetlo v meste zmení historické centrum na živý priestor, v ktorom dominujúcim prvkom nebudú len pamiatky, budovy, ulice a interiéry, ale tiež umelecké inštalácie od slovenských umelcov i študentov umenia. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Festival Svetlo v meste unikátnym spôsobom, formou svetelných, videomappingových či laserových predstavení priblíži širokej verejnosti historické príbehy dominánt Námestia SNP a sústredí sa na to, čo je na nich jedinečné a osobité. Návštevníci budú môcť pozorovať impozantné skĺbenie umenia a architektúry v interiéri a v exteriéri najkrajších historických objektov v centre mesta. Očakávame, že podujatie zanechá v mnohých návštevníkoch príjemné dojmy a prinesie nové povedomie o tu pôsobiacich umelcoch a kultúrnej scéne," konštatoval zakladateľ festivalu Oliver Kuklovský, tvorca vlaňajšej, úspešnej svetelnej šou Svetlo v Kúte.



Vďaka vizuálnej hre a videomappingu opäť ožije fasáda a interiér objektu Kút 12. V Záhrade - Centre nezávislej kultúry budú návštevníci svedkami diela Krajina hoaxov, ktoré reaguje na súčasnú informačnú vojnu a poukazuje na to, ako slovenský národ ovládajú dezinformácie. Rovnako sa stanú svedkami dynamickej choreografie svetla vďaka inštalácii na fontáne v centre námestia. Videomapping na Katedrále sv. Františka Xaverského ich prenesie cez rôzne historické obdobia a udalosti spojené s týmto významným sakrálnym objektom. Interiérová interaktívna projekcia bude vychádzať z abstraktného zobrazenia dát, ktoré vypovedajú o pôvode vesmíru. Podľa organizátorov bude tiež zaujímavé sledovať vertikálnu svetelnú inštaláciu na Hodinovej veži, ktorá ponúkne divákom jedinečnú možnosť vidieť vzdialenosť, o ktorú je odklonená.



Festival, ktorý prepája kultúru, umenie a svetlo má osloviť všetky skupiny návštevníkov, bez ohľadu na vek či záujmy.



"V Banskej Bystrici žije mnoho šikovných umelcov a mňa teší, že pokračujú vo väčšom rozsahu s podujatím, vďaka ktorému sa nám originálnym spôsobom opäť postarajú o skvelé vizuálne zážitky. Som presvedčený, že sledovanie spojenia digitálneho umenia a architektúry v interiéri a exteriéri našich krásnych dominánt na Námestí SNP a v okolí bude unikátne. Zároveň pôjde o najväčší videomapping, aký kedy bol v našom meste realizovaný," zdôraznil primátor Ján Nosko.