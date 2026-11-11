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V Banskej Bystrici vysádzajú 142 stromov
Prvá etapa výsadby by mala trvať približne sedem až desať dní.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. novembra (TASR) - V Mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici vysádzajú v týchto dňoch 142 nových stromov. Prvá etapa výsadby by mala trvať približne sedem až desať dní. Dreviny dodala česká spoločnosť, ktorá sa pestovaniu okrasných drevín venuje viac ako 30 rokov a uspela vo verejnom obstarávaní. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že kvalitu stromov ešte pred ich dodaním osobne overili zástupcovia banskobystrických Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) v pestovateľskej škôlke.
„Jeseň je jedným z najvhodnejších období na výsadbu listnatých stromov. Dreviny postupne prechádzajú do vegetačného pokoja, strácajú menej vody a zároveň majú ešte pred príchodom zimy čas začať sa zakoreňovať. Vďaka tomu sa môžu lepšie prispôsobiť novému prostrediu a na jar pokračovať v zdravom raste,“ vysvetlil Ondrej Chramec z úseku verejnej zelene ZAaRES.
V prvej etape pribudne v parku 142 stromov viacerých druhov s hrúbkou kmeňa 14 až 16 centimetrov, čo podľa odborníkov predstavuje kvalitnú a dostatočne zapestovanú sadbu. Návrh výsadby pripravili krajinné architektky z Ateliéru Gulačová + Šereš a konzultovali ho s odborným poradným tímom zloženým z arboristov, zástupcov univerzít a angažovanej verejnosti. Výsledná druhová skladba, v ktorej prevládajú lipy a javory, prispeje k postupnej obnove stromového porastu, zvýšeniu zatienenia a zlepšeniu mikroklímy v parku.
Druhá etapa výsadby drevín v parku je viazaná na dokončenie stavebných prác. Mesto vysadí ďalších približne 90 kusov stromov, sto tisov v promenáde a presadí viac ako 30 drevín.
Podľa Marhefkovej sa na tom podieľajú pracovníci ZAaRES v spolupráci so študentmi a pracovníkmi Strednej odbornej školy Milana Hodžu. Pomoc pri výkopových prácach poskytnú odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová. Každý strom bude po výsadbe dôkladne zaliaty a zabezpečený drevenými kolmi, ktoré mu poskytnú stabilitu počas zakoreňovania. Na udržanie vlhkosti v pôde, obmedzenie rastu buriny a ochranu koreňového systému sa použijú prírodné kokosové mulčovacie kruhy. Súčasťou prác má byť odborná kontrola vysadených drevín a ich šetrné ošetrenie.
„Výsadba 142 nových stromov je dôležitým krokom v postupnej obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky. Stromy v mestskom parku nestačí len vysadiť, rovnako dôležité je zabezpečiť im kvalitnú starostlivosť, aby sa ujali, zdravo rástli a v budúcnosti poskytovali tieň a príjemné prostredie všetkým návštevníkom parku. Verím, že nová výsadba prispeje nielen k estetickému vzhľadu parku, ale i k zlepšeniu mikroklímy, zvýšeniu biodiverzity a vytvoreniu príjemného prostredia pre oddych obyvateľov a návštevníkov,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
„Jeseň je jedným z najvhodnejších období na výsadbu listnatých stromov. Dreviny postupne prechádzajú do vegetačného pokoja, strácajú menej vody a zároveň majú ešte pred príchodom zimy čas začať sa zakoreňovať. Vďaka tomu sa môžu lepšie prispôsobiť novému prostrediu a na jar pokračovať v zdravom raste,“ vysvetlil Ondrej Chramec z úseku verejnej zelene ZAaRES.
V prvej etape pribudne v parku 142 stromov viacerých druhov s hrúbkou kmeňa 14 až 16 centimetrov, čo podľa odborníkov predstavuje kvalitnú a dostatočne zapestovanú sadbu. Návrh výsadby pripravili krajinné architektky z Ateliéru Gulačová + Šereš a konzultovali ho s odborným poradným tímom zloženým z arboristov, zástupcov univerzít a angažovanej verejnosti. Výsledná druhová skladba, v ktorej prevládajú lipy a javory, prispeje k postupnej obnove stromového porastu, zvýšeniu zatienenia a zlepšeniu mikroklímy v parku.
Druhá etapa výsadby drevín v parku je viazaná na dokončenie stavebných prác. Mesto vysadí ďalších približne 90 kusov stromov, sto tisov v promenáde a presadí viac ako 30 drevín.
Podľa Marhefkovej sa na tom podieľajú pracovníci ZAaRES v spolupráci so študentmi a pracovníkmi Strednej odbornej školy Milana Hodžu. Pomoc pri výkopových prácach poskytnú odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová. Každý strom bude po výsadbe dôkladne zaliaty a zabezpečený drevenými kolmi, ktoré mu poskytnú stabilitu počas zakoreňovania. Na udržanie vlhkosti v pôde, obmedzenie rastu buriny a ochranu koreňového systému sa použijú prírodné kokosové mulčovacie kruhy. Súčasťou prác má byť odborná kontrola vysadených drevín a ich šetrné ošetrenie.
„Výsadba 142 nových stromov je dôležitým krokom v postupnej obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky. Stromy v mestskom parku nestačí len vysadiť, rovnako dôležité je zabezpečiť im kvalitnú starostlivosť, aby sa ujali, zdravo rástli a v budúcnosti poskytovali tieň a príjemné prostredie všetkým návštevníkom parku. Verím, že nová výsadba prispeje nielen k estetickému vzhľadu parku, ale i k zlepšeniu mikroklímy, zvýšeniu biodiverzity a vytvoreniu príjemného prostredia pre oddych obyvateľov a návštevníkov,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.