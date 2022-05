V Banskej Bystrici vystavujú najkrajšie knižné ilustrácie pre deti

Banská Bystrica 11. mája (TASR) – V Banskej Bystrici otvorili stálu expozíciu najkrajších svetových knižných ilustrácií pre deti zo všetkých ročníkov prestížneho Bienále ilustrácií Bratislava. Návštevníci ju môžu vidieť od stredy v coworkingovo-komunitnom centre 365.labb. TASR o tom v stredu za organizátorov informovala Anna Vojteková.



„Expozíciu 28 replík víťazných malieb od slávnych autorov z celého sveta prináša do banskobystrického regiónu Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s 365.bank. Stála expozícia víťazných ilustrácií je prístupná verejnosti od 11. mája a vstup je bezplatný,“ dodala Vojteková.



Vystavené kresby, ktoré sú ilustráciami z detských kníh, zaujmú menších i starších návštevníkov. Sú to diela, ktoré ocenila renomovaná medzinárodná porota cenou Grand Prix BIB. Toto prestížne ocenenie má za sebou už 28 ročníkov, preto je aj počet ilustrácií rovnaký. Podľa kurátorky výstavy Viery Anoškinovej z Bibiany je každá z ilustrácií výnimočná.



„Pri všetkých ocenených ilustráciách za 28 rokov sa porota snaží uprednostňovať ojedinelosť a výnimočnosť daného diela, ktoré sa istým spôsobom vymyká spomedzi ostatných. Porota je vždy zložená z odborníkov knižnej kultúry, historikov umenia, ilustrátorov, vydavateľov a knihovníkov. Má šesť až 12 členov z rôznych krajín, kontinentov a rozmanitých kultúr,“ uviedla.



Za ten čas si ocenenie v súťaži ilustrácií z detských kníh odniesli autori z Česka, Poľska, Nemecka, Ruska, Švédska i Dánska. Ročník 1983 bol úspešný pre slovenského umelca Dušana Kállaya za ilustrácie knihy Alica v krajine zázrakov.



Na výstave v 365.labbe môžu návštevníci vidieť diela od troch francúzskych umelcov, ďalších maliarov z Fínska, Talianska, Španielska, Švajčiarska či Veľkej Británie. Všetko sú to ilustrátori, ktorých diela sú známe po celom svete.